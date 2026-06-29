Barnskötare
Creative Kids Förskola/Preschool AB / Barnskötarjobb / Göteborg Visa alla barnskötarjobb i Göteborg
2026-06-29
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Kort om CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL
Creative Kids Förskola/Preschool är en Svensk/Engelsk talande förskola. Hos oss får du arbeta i en liten och familjär förskola med små barngrupper. Vi har idag cirka 30 barn på förskolan fördelade på två avdelningar, vilket skapar goda förutsättningar för nära relationer med både barn och vårdnadshavare. Du kommer att ingå i ett engagerat arbetslag tillsammans med erfarna och kompetenta pedagoger. Du kommer lätt hit via spårvagn som stannar framför förskolan.
Om dig:
Vi söker dig som är flytande i svenska och behärskar språket både muntligt och skriftligt. Talar du även flytande engelska är detta meriterande då vi är en tvåspråkig mångkulturell förskola.
Vi söker dig som är en engagerad och positiv person och som ser mervärdet i ett liten förskola.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av dokumentation och har goda kunskaper om arbetet med förskolans läroplan.
Som person är du ödmjuk men samtidigt drivande och nyfiken och har lätt för att samarbeta med dina kollegor och alla barn på förskolan.
Vi ser gärna att du har en Barnskötarutbildning eller annan likvärdig utbildning.
Vår förskola lägger stor vikt vid "bemötande", så att varje barn bemöts där det befinner sig just nu. Varje barn ska bli sedd/ känna sig sedd varje dag. Vi ser varje barn som kompetent, nyfiket och fullt av lust att upptäcka och lära. Vår strävan är att utveckla och anpassa vår miljö utifrån barnets behov. För att kvalitetssäkra vår verksamhet använder vi oss av pedagogisk dokumentation, reflektion, diskussioner och kompetensutveckling.
Vi erbjuder dig:
En unik verksamhet med hög personaltäthet. Ett stabilt arbetslag som trivs och har roligt ihop
En arbetsplats med stort medarbetarinflytande
Friskvårdsbidrag, Tjänstepension och Försäkringar
Arbetskläder för utomhusbruk
Fria pedagogiska måltider med barnen
Tjänsten är tillgänglig från 2026-08-03
Tjänstens sysselsättningsgrad är ca 93 %.
Förutsättning för anställningen är giltigt utdrag ur belastningsregistret enligt lagen 2000:873.
Varmt välkommen att söka anställning hos oss.
Gå gärna in på vår hemsida, www.creativekidsforskola.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
Skicka din ansöka till: sanna@creativekidsforskola.com
E-post: info@creativekidsforskola.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Creative Kids Förskola/Preschool AB
(org.nr 559072-8076)
Lotsgatan 3C (visa karta
)
414 58 GÖTEBORG Jobbnummer
9983618