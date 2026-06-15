Barnskötare
Förskolan Metapontum AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2026-06-15
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Välkommen till dig att söka en tjänst hos oss på förskolan Metapontum. Förskolan är belägen i den natursköna Långbropark i Älvsjö i en kulturmärkt byggnad. Förskolan är en del utav grundskolan Metapontum. Sedan 2018 är Metapontum en del utav Atvexa som är huvudman.
Förskolan har plats för 50 barn som är uppdelade på tre avdelningar. Samtliga avdelningar leds utav en förskollärare i samarbete med barnskötare. Förskolan Metapontum är en inkluderande förskola där trygghet och delaktighet är grunden för barns utveckling. Vi har en musik- och matematik profil och arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt.
Vi erbjuder dig:
Pedagogiska måltider
Arbetskläder för utomhusbruk
Arbetsskor
Friskvårdsbidrag
En ledningsorganisation som möjliggör ett nära ledarskap.
Din roll som barnskötare:
En engagerad, lösningsorienterad ,positiv och samarbetsvillig kollega.
Du har en god förmåga att skapa professionella relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Goda kunskapar i svenska språket i såväl tal som skrift.
Vi söker en barnskötare som kommunicerar väl med barn, vårdnadshavare och kollegor.
God kännedom om samtliga styrdokument i förskolan.
Du förväntas kunna öppna och stänga på förskolan.
Delta på förskolans APT en gång i månaden.
Vi ser gärna att du kan börja med start 5 augusti, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: anne.korkmaz@metapontum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan Metapontum AB
(org.nr 556771-5833)
Stora Mans Väg 11 D (visa karta
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125 59 ÄLVSJÖ Jobbnummer
9964303