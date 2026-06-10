Barnskötare
Judiska Förskolan Chinuch i Malmö / Barnskötarjobb / Malmö Visa alla barnskötarjobb i Malmö
2026-06-10
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Erfaren barnskötare sökes till familjär förskola i Malmö
Vi söker en engagerad och erfaren barnskötare till vår lilla och familjära förskola med start i augusti.
Hos oss blir du en viktig del av barnens vardag. Vi strävar efter att se varje barn varje dag och möta varje barn utifrån deras personlighet, behov och förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid trygghet, relationer, lärande och att skapa en miljö där barn känner sig sedda, omtyckta och betydelsefulla.
Vi söker dig som är en trygg och ansvarstagande vuxen med stort engagemang för barns utveckling, omsorg och lärande. Du behöver tycka om att arbeta nära barnen, vara närvarande i deras vardag och bidra till en lugn, varm och trygg miljö där barn får möjlighet att utvecklas och lära genom lek, relationer och utforskande.
Vi ser gärna att du har kompetens eller ett särskilt intresse inom estetiska områden såsom musik, skapande, drama, rörelse eller andra kreativa uttrycksformer som kan berika undervisningen och barnens lärande.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Arbeta i barngrupp utifrån förskolans läroplan och pedagogiska uppdrag
Delta i planering och genomförande av undervisning och aktiviteter
Bidra till en trygg, lustfylld och inspirerande lärmiljö
Skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor
Vara delaktig i det systematiska kvalitetsarbetetKvalifikationer
Utbildad barnskötare
Erfarenhet av arbete i förskola
God kunskap om förskolans läroplan, Lpfö 18
Erfarenhet eller intresse för estetiska lärprocesser är meriterande
God svenska i tal och skrift
Vi söker dig som
Är trygg, varm och ansvarstagande
Har ett genuint intresse för barns utveckling, omsorg och lärande
Ser vikten av att möta varje barn som individ
Är kreativ och gärna använder estetiska uttrycksformer i arbetet med barn
Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
Är nyfiken och har en vilja att lära och utvecklas i verksamheten
Det finns inget krav på tidigare kunskap om förskolans profil eller traditioner – det får du lära dig hos oss. Det viktigaste är att du är öppen, engagerad och vill bli en del av vår verksamhet och gemenskap.
Vi tillämpar provanställning på 6 månader.
Vi erbjuder friskvårds bidrag
Pedagogiska måltider
Goda förutsättningar för planering av undervisning
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: sarah.hellstrom@chinuch.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare HT 26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Judiska Förskolan Chinuch I Malmö
, http://www.chinuch.se
211 56 MALMÖ Arbetsplats
Judiska förskolan Chinuch Jobbnummer
9956285