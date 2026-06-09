Barnskötare
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2026-06-09
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Västra Visbys förskolor består av följande enheter; Asken, Humlan, Linden, Kabyssen, Heden och Törnekvior. Förskolorna ligger alla centralt i Visby. Området leds av ett ledningsteam bestående av rektor, två biträdande rektorer och specialpedagog.
Till vårt område söker vi nu en barnskötare för ett lärorikt, omväxlande och roligt jobb där du får arbeta tillsammans med oss för barnens utveckling, omsorg och lärande.
Tjänsten är initialt kopplad till förskolan Kabyssen, men som barnskötare hos oss ska du även kunna arbeta på andra förskolor i området.
Inom Västra Visbys Förskolor strävar vi mot att ha en verksamhet av hög kvalitet genom t.ex. hög andel utbildade pedagoger, kollegialt lärande och ett reflekterande arbetssätt.Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som barnskötare är du en del av ett pedagogiskt arbetslag av förskollärare och barnskötare. I ditt uppdrag som barnskötare kompletterar du förskolläraren i arbetet med att planera, bedriva, utveckla och följa upp undervisningen utifrån barngruppens behov, förskolans läroplan och förvaltningens kvalitetsarbete.
Som en del av förskolans arbetslag är du med och utformar förskolans pedagogiska miljöer samt är delaktig i arbetet kring utvecklingssamtal, föräldramöten och samverkan mellan hem och förskola. Tillsammans skapar vi en förskola av hög kvalité som barn och föräldrar kan se tillbaka på som en positiv och utvecklande tid i familjens liv.
I rollen kan det komma att ingå handledning av elever från barnskötarutbildningen som gör praktik i vår verksamhet. Det ingår också att, i samarbete med förskollärare, stödja barn i behov av stöd i den pedagogiska verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som är en driven yrkesutbildad barnskötare. Du förstår och behärskar svenska i tal och skrift. Du behöver även ha en digital kompetens, både för ditt eget arbete och för arbetet med barnen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som barnskötare inom förskola. Du ska också inneha körkort för bil.
Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är lyhörd, nyfiken och utvecklingsinriktad. Du tar initiativ, har lätt för att samarbeta och skapar goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du ska ha barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du kan ledas av förskollärare i ditt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Kabyssgatan 1 (visa karta
)
621 52 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kabyssen förskola Kontakt
Emelie Gomér, biträdande rektor emelie.gomer@edu.gotland.se 0498-204273 Jobbnummer
9953821