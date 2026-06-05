Barnskötare
Personalkooperativet Sälungens Förskola I Ur Och / Barnskötarjobb / Kungsbacka Visa alla barnskötarjobb i Kungsbacka
2026-06-05
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Om jobbet
Vi söker en engagerad och utbildad barnskötare, gärna med inriktning på småbarnspedagogik Förskolan drivs som ett personalkooperativ där vi är 4 pedagoger som sitter i styrelsen och resten av pedagogerna är anställda, vi är också en licensierad I Ur och Skur förskola.
Om förskolan
Hos oss står utomhuspedagogik i centrum. Vi arbetar enligt I Ur och Skur-metodiken, där naturen är en självklar del av barnens vardag. Våra barngrupper består av barn i åldrarna 1–5 år, varje arbetslag består av två förskollärare och två barnskötare samt en förskoleassistent. Vi värdesätter ett nära samarbete mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare.
Arbetsuppgifter
Som barnskötare hos oss kommer du att:
Arbeta med barnomsorg enligt styrdokument och I Ur och Skur-metoder
Delta i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten
Bidra till lokalvård
Samarbeta med kollegor i ett engagerat och lyhört arbetslag
Samverka med vårdnadshavare på våra samverkansdagar/kvällar.
Sätta barnet i fokus och se individen och dess behov.
Vi söker dig som:
Är utbildad barnskötare med inriktning på småbarnspedagogik då vi värdesätter det pedagogiska arbetet högt.
Har ett gott och professionellt förhållningssätt.
Är en medforskande pedagog som kan utmana barnen i vardagen genom lek och fantasi.
Drivs av utomhuspedagogik och vill arbeta enlighet med I Ur och Skur
Som vill vara med att driva Temaarbetet mot våra fokusmål
Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens:
Är ansvarstagande, lyhörd och har god samarbetsförmåga
Har förmåga att möta barnen individuellt samt kunna skapa förtroendefulla relationer med alla barn så väl som med vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmåga att kommunicera med övriga som ingår i förskolans vardag. Du deltar i arbetslagets reflektion varje vecka och du förväntas ha insikt i det systematiska kvalitetsarbetet.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
Fria, pedagogiska luncher
Arbetskläder
En närvarande ledning med en tydlig pedagogisk idé som tillsammans med pedagogerna arbetar mot ambitiösa mål
Handledning och utbildning sker löpande.
Nätverk med andra IUroch Skur förskolor.
Mer information hittar du på vår hemsida https://salungensforskola.se/
Ansökningarna behandlas löpande så är du intresserad sök idag!
Vi anställer med en 6 månaders provanställning, innan tillsvidaretjänsten träder i kraft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
via e-post
E-post: salungen@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personalkooperativet Sälungens Förskola I Ur Och
, http://www.salungensforskola.se
Sandövägen 324 (visa karta
)
434 94 VALLDA Arbetsplats
Personalkooperativet Sälungens Förskola Kontakt
Verksamhetschef
Anette Bergman salungen@telia.com Jobbnummer
9948991