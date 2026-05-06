Barnskötare
2026-05-06
Är du vår nya barnskötare på I Ur och Skur Vinterelvan?
Älskar du barn, lek och lärande - både inne och ute? Då kan du bli en del vårt team!
Vi söker dig som:
Är utbildad barnskötare och har erfarenhet av barnskötarrollen
Tycker om friluftsliv och att vara ute i naturen
Har erfarenhet av I Ur och Skurs metodik - meriterande men inget krav
Behärskar svenska väl i tal och skrift och kan arbeta med digitala verktyg
Vi erbjuder:
Pedagogiska måltider & arbetskläder
Friskvårdsbidrag
Fortbildning inom I Ur och Skur & annan kompetensutveckling
Ett engagerat team med fokus på glädje, samarbete och barnens lärande
Hos oss får barnen upptäcka, leka och uppleva med alla sinnen, både inne och ute. Vi jobbar med I Ur och Skurs fyra M: Medupptäckande, Medupplevande, Medagerande och Medundersökande - och gör varje dag meningsfull och lärorik.
Vi kallar till intervjuer löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: iurochskur@vinterelvan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare Vinterelvan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uteförskolan Vinterelvan AB
(org.nr 559396-0643), http://www.academicaforskolor.se/iurochskurvinterelvan
Örnbacken 4 (visa karta
)
126 51 HÄGERSTEN Jobbnummer
9896087