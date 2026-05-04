Barnskötare
2026-05-04
I Norra Visbys förskoleområde ingår förskolorna Forellen, Språkförskolan, Storken och Väskinde. Området leds av rektor och två biträdande rektorer. Vi har en erfaren specialpedagog som handleder arbetslagen löpande och bistår också med handledning för att möta det enskilda barnet eller barngrupper.Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Som barnskötare arbetar du tillsammans med och kompletterar förskolläraren i uppdraget att främja barns omsorg, utveckling och lärande utifrån ett undervisande förhållningssätt. Du bidrar till arbetslagets gemensamma uppgifter i planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av utbildningen. Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.
Vem är du?
Du som söker har barnskötarutbildning. Du behöver även ha datorvana samt vana av andra digitala verktyg. Körkort och bil krävs för tjänsten.
Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har ett intresse av att arbeta med digitala verktyg både som personal och i barngrupp.
Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och fritidshem. Blankett för att beställa utdraget finns på Polisen.se: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norra Visbys förskolor Kontakt
Rektor
Anna Hägg anna.hagg01@edu.gotland.se 0498269066 Jobbnummer
9888149