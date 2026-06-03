Barnskötare 20-50 % Hakkas förskola
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2026-06-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Beskrivning av verksamheten
Hakkas förskola ligger i samma byggnad som Hakkas skola. Förskolan ligger fem mil utanför Gällivare tätort och Hakkas som by är starkt föreningsdriven och det finns goda samarbeten inom byn.
På förskolan arbetar tre pedagoger tillsammans i en barngrupp i åldrarna 1–5 år. Hakkas förskola har en lugn lärmiljö med en härlig utemiljö och har närhet till skogen, isbana/fotbollsplan, skidspår, gymnastikhall, bibliotek och simhall. Detta skapar goda förutsättningar för barnen att få utvecklas i sin närmiljö med många lustfyllda utmaningar och lärsituationer.
Verksamheten bedrivs mycket ute under hela året och naturen får vara en del av undervisningen och utbildningen på förskolan. Tillsammans med barnen odlar pedagogerna grönsaker, plockar bär och kokar sylt. De tillagar alltid något gott av det som förskolan odlar.
Läroplanen (Lpfö18), barnens intresse och förmågor styr verksamheten där förskolans pedagoger arbetar medforskande tillsammans med barnen.
Läs mer på https://gallivare.se/lararjobbDina arbetsuppgifter
Som barnskötare hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
Planera, genomföra och utvärdera undervisningen som främjar barnens utveckling mot läroplanens mål.
Stödja varje barn i deras individuella lärprocess och skapa en trygg och inkluderande miljö.
Samarbeta med kollegor, föräldrar och andra professionella för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns lärande.
Delta i verksamhetens utvecklingsarbete och bidra till att förverkliga vår gemensamma vision.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och välkomnar även ansökningar från dig som har en utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Som barnskötare ska du vara ansvarstagande och ha ett tydligt ledarskap i barngruppen, du har lätt för att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Engagemang, lösningsfokus, flexibilitet, nytänkande och en stark förmåga att samarbeta är egenskaper vi värdesätter högt i vårt arbete, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur Polisens belastningsregister för förskola är ett krav – finns att söka på Polisens hemsida http://www.polisen.se
intyget måste uppvisas innan anställning.
Gällivare kommun är förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska enligt den nationella minoritetsspråkslagen. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.Övrig information
Öppen ansökan! Rekrytering och intervjuer sker löpande, i ansökan ingår ditt CV och din lärarlegitimation.
Gällivare kommun erbjuder våra visstids- och tillsvidareanställda möjligheten att:
Ta del av förmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
En friskvårdstimme/vecka
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF - Gällivare kommuns fritidsförening
Möjligheten till att växla semesterdagar till lediga dagar
Bli hälsoinpiratör på din arbetsplats
Vill du veta mer hur det är att jobba, leva och bo i Gällivare kommun? Då kan du läsa mer här: javascript:void(0)Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad anställning 20–50 %, om erforderliga beslut tas. Provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön, Gällivare kommun tillämpar individuell lönesättning – ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Tillträde: 2026-08-03 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdagen: 2026-06-19
Upplysningar
Vid frågor kring tjänst kontakta;
Marina Nilsson
Rektor, Gällivare Kommun
Telefonnummer: 0970 – 81 89 73
Mail: mailto:marina.nilsson@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal
010 – 442 99 19
Mail: gallivare.norrbotten@kommunal.se
Varmt Välkommen med din ansökan!
Välkommen, welcome, buorisboahtem, bures boahtin, tervetullut, tervetuloa till Gällivare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9945216