Barnsjuksköterska till Barnmottagningen
2025-08-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Är din drivkraft att arbeta med barn och ungdomar? Trivs du med mottagningsarbete där du får etablera och underhålla många kontakter? Det här är rollen för dig som söker stor variation i arbetet och som vill erbjuda specialiserad vård till barn, ungdomar och deras familjer!
Vi söker nu en ny kollega till oss!Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Hos oss i Västerås finner du Barnklinikens stora specialistmottagning och du kan förvänta dig ett spännande och händelserikt arbete. Vi är en stor arbetsplats där vi har många patienter och medarbetare som passerar varje dag. Vår verksamhet är både planerad såväl som att det finns viss beredskap för "akuta" situationer.
Du välkomnas till en bred mottagningsverksamhet med varierande arbetsuppgifter där du arbetar nära andra specialistsjuksköterskor. Huvudplaceringen kommer vara på allmänmottagningen, men arbete kan även förekomma på övriga barnmottagningen.
Om arbetsplatsen
Barn- och Ungdomskliniken erbjuder specialistsjukvård till de ca 52 000 barn och ungdomar 0-18 år som bor i Västmanlands län. Klinikens öppenvård består av öppenvårdsmottagningar i Västerås, Sala, Fagersta och Köping samt dagsjukvården. Till slutenvården hör Barnavdelning 64 och akutmottagning samt avdelning 69 som är en neonatalavdelning. På kliniken finns flertalet paramedicinska professioner som arbetar i både öppen- och slutenvården.
För dig som kommer och jobbar med oss erbjuder vi utbildnings- och utvecklingsarbete inom specialistområdet.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Vi söker dig med en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Det är en stor fördel om du har erfarenhet från mottagningsarbete och god vana av administrativa uppgifter. Tjänsten förutsätter också goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift samt goda datakunskaper.
Då rollen hos oss innebär självständiga arbetsmoment är det viktigt att du är strukturerad, kan planera och driva ditt arbete framåt. Att även kunna prioritera om i oväntade situationer och anpassa dig till nya omständigheter ser vi som viktiga egenskaper hos dig.
Du är trygg och stabil i din yrkesroll, kan göra rätt avvägningar och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Vidare ser vi att du samarbetar bra med andra människor och bemöter patienter, anhöriga och kollegor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har en god förmåga att kommunicera och kan nå fram med ditt budskap till olika slags individer med olika förutsättningar och behov.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Varmt välkommen med din ansökan
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid, dagtid. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 1 september 2025.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
