Barnsjuksköterska/Sjuksköterska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2026-07-23
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Neonatalavdelningen, Barnkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Är du legitimerad sjuksköterska och vill arbeta på en specialiserad, spännande avdelning där familjen är i fokus och våra patienter precis har börjat sina liv? Då är neonatalavdelningen den rätta platsen för dig!
Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som sjuksköterska
På neonatalavdelningen vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn. Avdelningen har 16 vårdplatser samt en neonatal dagsjukvård och mottagning. Arbetsuppgifterna handlar om att se det lilla barnet, barnets behov och att stötta föräldrarna. Neonatalavdelningen arbetar utifrån en familjecentrerad vård, där föräldrarnas medverkan i barnets vård är central. Arbetsuppgifterna varierar alltifrån neonatal intensivvård till arbete i vår familjeenhet. Det är ett omväxlande arbete med möjlighet till både bredd och djup.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid. Vi är en akutsjukvårdsavdelning med verksamhet och arbetstider förlagda dag, kväll, helg och natt. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Barnkliniken har omkring 190 medarbetare inom yrkeskategorierna läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer och pedagoger. Barnkliniken är som ett sjukhus i sjukhuset, vilket innebär att vi vårdar barn med alla typer av sjukdomar. Som sjuksköterska på neo blir du en del av Barnkliniken och vi strävar efter att samarbeta för barnets bästa. Det finns möjligheter att utvecklas och arbeta på flera av klinikens enheter.
På Neonatalavdelningen vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn från hela länet. Ungefär 10 % av alla barn som föds läggs in på neo. Det motsvarar för oss ungefär 400 barn/år. Neonatalavdelningen ligger i direkt anslutning till sjukhusets förlossningsavdelning som vi har ett nära samarbete med.
Vi värderar medarbetare med ett öppet sinne och med vilja och nyfikenhet att lära mera. Vi arbetar aktivt utifrån FN:s barnkonvention och NOBAB:s standard för barn på sjukhus (NOBAB är en ideell förening som arbetar för barn och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård). Teamarbete runt barn och familjer med ett person- och familjecentrerat förhållningssätt är viktigt.Publiceringsdatum2026-07-23Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du är, eller avser att påbörja utbildning till, specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Önskvärt är att du har erfarenhet från neonatalvård, intensivvård och/eller arbete med sjuka barn.
För att trivas med jobbet är du en person som är trygg och stabil och har en god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du trivs med ett varierat arbetsinnehåll, där akut omhändertagande och intensivvård är en betydande del av verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du har en vilja och nyfikenhet att lära mer.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling. Vår avdelning är en del av barnkliniken där vi samverkar mellan de olika enheterna, vilket innebär att du får möjlighet att bredda din kompetens. Tillsammans har vi kul på jobbet i en miljö som genomsyras av god gemenskap där vi vill att du bidrar med din kompetens och personlighet.
Hos oss får du en anpassad introduktion med utgångsläge från dina erfarenheter. Vi har en genomtänkt strategi när det gäller kompetensutveckling med återkommande internutbildningar. Där tränar vi bland annat teamarbete, samarbete och kommunikation med hjälp av simulerade träningar. Vi är en avdelning med bra arbetsmiljö där fokus på ett långt och hållbart arbetsliv präglar vår arbetsdag genom bra bemötande, uppskattning och respekt.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Mimmi Odehammar, 010-2422299 eller vårdenhetschef Ida Samuelsson, 010-2422287.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 13 augusti, urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M622/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10009692