Barnsjuksköterska/ distriktssköterska Hässelby BVC
Välkommen till Barnhälsovården (BHV) i Hässelby
Vill du arbeta i en verksamhet där barnets bästa alltid står i centrum och där du får möjlighet att göra verklig skillnad för familjer? Då kan tjänsten som BVC-sjuksköterska hos oss vara rätt för dig.
Om mottagningen:
Hässelby BVC är en mindre och sammansvetsad mottagning där två BVC-sjuksköterskor och en närvarande chef arbetar tätt tillsammans. Vi är en del av BHV Stockholm Norra, som består av 15 BVC-mottagningar. Det ger oss ett värdefullt kollegialt utbyte och goda möjligheter till gemensamt lärande och utveckling. Verksamheten ingår i Region Stockholm, och vi har stöd av verksamhetsutvecklare i vårt kontinuerliga kvalitets- och förbättringsarbete.
Hässelby är ett multikulturellt område med stor variation, vilket gör arbetet både utvecklande och meningsfullt. Vi arbetar med tilläggsuppdraget utökat hembesöksprogram där vi erbjuder sex hembesök under barnets första 18 månader tillsammans med en föräldrarrådgivare. Genom detta skapar vi tidigt en nära och trygg relation med familjerna. Vårt arbete präglas av en helhetssyn på människan, där vi strävar efter att bidra till trygga och välmående barn samt trygga vuxna. För oss är tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet självklara delar av uppdraget. Du kan läsa mer om på Hässelby BVC
Du arbetar dagtid, utan helger eller röda dagar. Vi erbjuder flextid och individuellt anpassade scheman, friskvårds ersättning samt förmåner inom försäkring, semester, fri sjukvård och pension. Du kan läsa mer om våra förmåner på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Som BVC-sjuksköterska hos oss arbetar du självständigt med ansvar för ditt eget område, samtidigt som du är en del av ett engagerat team. Arbetet utgår från barnhälsovårdens hälsouppdrag och omfattar hälsobesök vid nyckelåldrar, hembesök, vaccinationer och föräldragruppsverksamhet. Du möter familjer med olika bakgrund och livssituationer och behöver kunna anpassa ditt arbetssätt efter varje barns och familjs behov. I arbetet samverkar du med kollegor, läkare, föräldrarrådgivare och andra professioner. Vi arbetar i journalsystemet Take Care.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barnsjukvård eller distriktssköterska.
Svenskkunskaper motsvarande nivå C1 är ett krav enligt Region Stockholms riktlinjer. Kunskaper i engelska är meriterande.
Erfarenhet från arbete inom barnhälsovård är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg och stabil, samtidigt som du är nyfiken och utvecklingsinriktad.
Du har förmågan att hantera många möten under en arbetsdag och behåller din empati och professionalitet i varje kontakt.
Arbetet kräver att du är flexibel och har en god kommunikativ förmåga, då du möter familjer med olika behov och förutsättningar.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och vill aktivt bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Deltid kan diskuteras. Arbetstid måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information
Vi går igenom ansökningar löpande och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Känns detta som rätt steg för dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan och bli en del av vårt team i Hässelby.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
