Barnsjuksköterska/Distriktssköterska BVC, vikariat
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Färgelanda Visa alla sjuksköterskejobb i Färgelanda
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-10-29Om företaget
På vårdcentralen i Färgelanda arbetar cirka 25 medarbetare där målet är att ge professionell service och vård, vi är måna om varandra, trivs och utvecklas.
Färgelanda är belägen i södra Dalsland, vilket gör det enkelt att pendla med buss eller bil till exempelvis Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan.
Närhälsan Färgelanda vårdcentral vill främja innovation, utveckling och forskning och här finns regionens och rikets enda testbädd inom primärvård. I testbädden är vårdpersonalen med och utvecklar ny teknik och nya arbetssätt tillsammans med vårdens intressenter, tex näringslivet, Närhälsan, VGR och akademi. Testbädden syftar till att driva utvecklingen av vården framåt genom att skapa innovativa produkter, tjänster och arbetssätt som är anpassade till primärvårdens kontext och behov. Innovativa lösningar sparar resurser så att personalen får mer tid till de patientgrupper som behöver det mest samt ge en attraktiv arbetsplats med arbetsglädje och ständig kompetensutveckling. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Fördelar och förmåner
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på BVC är omväxlande, där du följer barn med vårdnadshavare från nyfödd till dess att skolhälsovården tar vid. Du har en central roll i att möta familjernas behov, göra medicinska och omvårdnadsmässiga bedömningar och prioriteringar. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande både via telefon, hembesök, digitala vårdmöten och på mottagningen.
Du kommer bland annat arbeta med hälsokontroller, vaccinationer och föräldragrupper. Patientgruppen är barn 0-6 år med familj. Samarbete sker i tvärprofessionella team på vårdcentralen och samverkan sker även med externa vårdaktörer såsom förskola. skola, familjecentral och specialistsjukvård. Vi deltar i projektet Backa Barnet, mer info om detta finner du på Backa barnet - Vårdsamverkan i Västra Götaland. Att utbilda framtidens kollegor är en viktig och givande del av vårt uppdrag, därför ingår även handledning av studenter som del i din roll på vårdcentralen.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska eller distriktssköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med barn och unga och/eller har handledarutbildning 7,5 hp, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga kontakter. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift, samt är en engagerad och god lyssnare vid så väl digitala möten som besök på mottagningen. Vi ser gärna att du har ett intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden; Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat på 12 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.
Resor i tjänsten förekommer, B-körkort erfordras.
Intervjuer på vårdcentral kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
