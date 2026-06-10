Barnsjuksköterska/Distriktssköterska BVC
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-06-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Välkommen till Närhälsan Angered vårdcentral och BVC Du kommer till en positiv arbetsplats med engagerade medarbetare som arbetar för kontinuerliga förbättringar. Närhälsan Angered är en väletablerad vårdcentral med drygt 13 300 listade patienter. Befolkningen är ung, ofta barnrik och har sitt ursprung från hela världen.
Vi befinner oss i ljusa, moderna lokaler inne på Angereds Närsjukhus och i samma hus finns även specialistmottagningar som vi har ett nära samarbete med. Hos oss bedrivs en komplett primärvård med specialistmottagningar inom BVC, diabetes, hjärta/kärl, astma/KOL, medicinsk fotvård samt dietist. Vårdcentralen har även en samtalsmottagning med psykolog och kurator med KBT-kompetens.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på BVC är omväxlande, där du följer barn med vårdnadshavare från nyfödd till dess att skolhälsovården tar vid. Du har en central roll i att möta familjernas behov, göra medicinska och omvårdnadsmässiga bedömningar och prioriteringar. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande både via telefon, hembesök, digitala vårdmöten och på mottagningen.
Fysiskt är din arbetsplats på Familjecentralen Angereds Centrum där du jobbar tätt ihop med pedagoger på öppna förskolan, socionomer/föräldrarådgivare, barnmorskor och även BVC-sköterskor från Capio. En av målsättningarna för familjecentralsarbetet är att utöver basverksamheten erbjuda tvärprofessionell samverkan som skapar mervärde för familjerna som kommer till oss. Målet är också att fånga upp familjer med mer omfattande behov så tidigt som möjligt, ur ett förebyggande perspektiv
Du kommer bland annat arbeta med hälsokontroller, vaccinationer och föräldragrupper. Vi arbetar utefter det utökade hembesöksprogrammet (UHB), som har fått mycket positiv uppmärksamhet. UHB innebär sex hembesök under barnets första 18 månader, ihop med föräldrastödjare. Att utbilda framtidens kollegor är en viktig och givande del av vårt uppdrag, därför ingår även handledning av studenter som del i din roll på vårdcentralen.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska eller distriktssköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med barn och unga och/eller har handledarutbildning 7,5 hp, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga kontakter. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift, samt är en engagerad och god lyssnare vid så väl digitala möten som besök på mottagningen. Vi ser gärna att du har ett intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden; Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.
Övrigt
Intervjuer på vårdcentral kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar – detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Halmtorget 1 (visa karta
)
424 65 ANGERED Arbetsplats
Närhälsan, Angered barnavårdscentral Kontakt
Vårdcentralchef
Cathrine Lyrbring 0722031334 Jobbnummer
9956303