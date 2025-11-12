Barnsjuksköterska/Distriktssköterska BVC
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Alingsås Visa alla sjuksköterskejobb i Alingsås
2025-11-12
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Nu söker vi dig som är intresserad av att jobba som Barnsjuksköterska/Distriktssköterska på två av Närhälsans enheter i Alingsås - Sörhaga och Ängabo BVC.
Läs annonsen för att veta mer om tjänsterna!Publiceringsdatum2025-11-12Om företaget
På Närhälsan Sörhaga vårdcentral arbetar 25 engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier. Vi har cirka 8 200 listade patienter i olika åldrar och arbetar tillsammans för att möta våra patienters behov. BVC ligger i nära anslutning till vårdcentralen, där även Psykologer för föräldraskap och små barn har sin hemvist. Vårdcentralen ligger centralt i Alingsås med nära anslutning till Alingsås Lasarett. Från centrala Göteborg tar det cirka 40 minuter att åka till oss. Tågstationen ligger cirka 10 minuters promenad bort och precis utanför finns en busshållplats. Vårdcentralen ligger nära grönområden, bland annat Nolhaga park - perfekt för lunchpromenader.
Närhälsan Ängabo vårdcentral är en välfungerande enhet med cirka 7 500 listade patienter, vackert belägen i utkanten av Alingsås. Vi är omkring 30 anställda med gott samarbete mellan personalkategorier. BVC ligger i samma lokaler som vårdcentralen. Vi har nära samarbete med rehabmottagningen i huset. Stor vikt läggs vid en positiv arbetsmiljö präglad av humor och laganda. Det finns bra bussförbindelser för dig som pendlar.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du utvecklingsmöjligheter, exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. Vi arbetar aktivt med utvecklingsarbete för att förbättra arbetssätt och möta patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på BVC är omväxlande. Du följer barn med vårdnadshavare från nyfödd till skolstart. Du har en central roll i att möta familjernas behov, göra medicinska och omvårdnadsmässiga bedömningar och prioriteringar. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande via telefon, hembesök, digitala vårdmöten och mottagning.
Du arbetar med hälsokontroller, vaccinationer och föräldragrupper. Patientgruppen är barn 0-6 år med familj. Samverkan sker med externa aktörer såsom förskola, skola och specialistsjukvård. Handledning av studenter ingår också i din roll.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska eller distriktssköterska. Erfarenhet av arbete med barn och unga samt handledarutbildning är meriterande, men även nyexaminerade är välkomna.
Du tar initiativ, är trygg i beslut, noggrann och har god problemlösningsförmåga. Du är tillmötesgående, lyhörd och vill hjälpa andra. Du trivs med teamarbete och samarbetar gärna med kollegor och externa kontakter. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, är engagerad och en god lyssnare. Intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling är ett plus.
Du har ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot patienter och kollegor. Du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Annonsen avser två tjänster med placering på Sörhaga BVC och Ängabo BVC. Fördelning mellan enheterna bestäms utifrån verksamhetens behov och dina önskemål. I urvalsfrågorna kan du ange vilken enhet du föredrar.
Resor i tjänsten förekommer, B-körkort erfordras.
Intervjuer hålls löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6351". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Sörhaga och Ängabo vårdcentral Kontakt
Jonas Kängström, Enhetschef på Ängabo vårdcentral 073-6655614 Jobbnummer
9600050