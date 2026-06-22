Barnsjuksköterska/distriktssköterska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Nässjö Visa alla sjuksköterskejobb i Nässjö
2026-06-22
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Barnhälsovården, Nässjö
Lockas du av att göra skillnad för folkhälsan? Nu söker vi en sjuksköterska som har ett stort intresse av förebyggande hälsoarbete med fokus på det bästa för familjen. Varmt välkommen med din ansökan till oss på barnhälsovården i Nässjö!
Rollen som barnsjuksköterska/distriktsköterska inom barnhälsovården
Som sjuksköterska inom barnhälsovården består dina arbetsuppgifter av ett omfattande hälso- och preventionsarbete bland barn i åldrarna 0-6 år. Du kommer att arbeta efter barnhälsovårdsprogrammet som är inriktat på bland annat vaccinationer, levnadsvanor och tidig upptäckt. Detta innebär att både ha egna mottagningar, teambesök med läkare, hembesök och att leda föräldragrupper.
Du kommer att arbeta på en familjecentral, och där ingår du i ett team som ser till hela familjens behov av råd och stöd. Det innebär bland annat samverkan med familjecentralens kurator vid hembesök, vårdplaneringar och föräldrastödsgrupper tillsammans med andra professioner på familjecentralen. Vi har bland annat samarbete med förskola, specialpedagoger, logopeder och dietister. Inom enheten arbetar vi ständigt med förbättrings- och utvecklingsarbeten där alla ska vara delaktiga.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Nässjö.
Din blivande arbetsplats
Barnhälsovården i Nässjö är en av 23 familjecentraler och den största enheten i Region Jönköpings län. Här jobbar vi tillsammans och samverkar med kvinnohälsovården, kuratorer och öppna förskolan under samma tak för att ge de bästa stöd för familjer i kommunen.
På familjecentralen i Nässjö arbetar vi med ett utökat hembesöksprogram tillsammans med kuratorerna på familjecentralen. Nässjö är en mångkulturell stad där vi möter familjer från alla delar av världens hörn. Vi som arbetar inom barnhälsovården vill att familjerna ska få ett bra bemötande och känna förtroende och delaktighet. Detta ska tillsammans med vår kompetens inom prevention, folkhälsa och medicinsk vård skapa bästa möjliga värde för de vi finns till för. Vi arbetar för bästa möjliga hälsa för alla barn i länet. Läs gärna mer om Barnhälsovården här: Barnhälsovården som arbetsplats. (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/barnhalsovarden-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2026-06-22Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar alternativt distriktssköterska. Då resor förekommer i tjänsten är körkort ett krav.
Arbetet på barnhälsovården innebär att du kommer att ta många egna initiativ och mycket eget ansvar. För att trivas hos oss tror vi även att det är viktigt att du har en god förmåga att strukturera och planera ditt arbete. Vidare har du också lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Dessutom arbetar du bra tillsammans med andra och har en god förmåga att lyssna och kommunicera. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett varierande och utvecklande arbete. Att arbeta på en familjecentral innebär ett samarbete och kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan flera olika professioner. Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och din introduktion anpassas efter dina förutsättningar. Vi ser fram emot att ta vara på nya medarbetares kompetens i verksamheten!
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Sara Svahn, 010-243 56 32, sara.svahn@rjl.se
(semester vecka 28-29 samt 32-33). Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är den 19 juli. Välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen består av ett första urval, intervjuer samt referenstagning. Preliminära datum för intervjuer är den 24, 27, 28 och 31 juli. Vi strävar efter att hålla dig uppdaterad genom processens gång.
Din upplevelse är viktig för oss. Därför vill vi informera dig om att rekryteringsprocessen kan ta längre tid än vanligt under sommaren. Vi återkopplar till dig så snabbt som möjligt.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M960/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9973630