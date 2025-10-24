Barnsjuksköterska, Barnmottagningen, Umeå
2025-10-24
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Barn- och Ungdomscentrum (BUC) Västerbotten är en länsklinik med ca 400 anställda som ansvarar för all pediatrisk specialistvård i länet för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. På barn- och ungdomscentrum ger vi hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje barn- och ungdoms unika behov och förutsättningar. Verksamheten är bred och spänner över flera medicinska områden.
Vill du vara del i att göra skillnad för barn och ungdomar som har behov av vård-, hälso- och rehabiliteringsinsatser?
Nu söker vi på barn- och ungdomscentrum en barnsjuksköterska till vår mottagningsverksamhet där vi tar emot barn som kommer planerat eller akut, med behov av specialistvård. Vi jobbar evidensbaserat i tvärprofessionella team och hela vår verksamhet genomsyras av barnet i fokus. Välkommen att arbeta med kollegor som gör allt för att barnet ska få en bra vård och som månar om varandra och är öppna i sinnet.
Vår arbetsplats karaktäriseras av värme och omtanke och vi värdesätter en god sammanhållning inom kliniken. Om du värderar ett bra teamarbete och söker variationsrika arbetsdagar i en verksamhet som arbetar med att skapa framtidens hälso- och sjukvård så är detta en arbetsplats för dig.
Som barnsjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får barnen och ungdomarna samt deras anhöriga att känna sig trygga. Du kommer att arbeta inom en bred pediatrisk verksamhet där det förekommer varierande arbetsuppgifter.
Du kommer att arbeta med allmän mottagningsverksamhet samt som teamsjuksköterska i epilepsiteamet.
Arbetet med allmän mottagningsverksamhet innebär bland annat att sitta i telefonrådgivning, ta emot barn på vår medicinska barnakutenhet, arbeta med dagvård likväl som med provtagning.
Du arbetar mot verksamhetens uppsatta mål och är en del i de utvecklingsarbeten som pågår på enheten.
Vi erbjuder tillsvidareanställning inom Region Västerbotten med tillfällig placering på Barnmottagningen under 12 månader.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med påbyggnadsutbildning i hälso-sjukvård för barn och ungdomar och som har erfarenhet från yrket.
Vi ser det som meriterande med påbyggnadsutbildning inom epilepsi.
Vi välkomnar dig som har ett genuint intresse för barnsjukvård. Som person har du ett öppet förhållningssätt och ser möjligheter i stället för svårigheter. Din inställning bidrar till ett bra arbetsklimat där vi alla samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter.
Vi värderar god kommunikativ förmåga och ett fint bemötande mot både patienter, anhöriga och medarbetare väldigt högt.
Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du tycker om att samarbeta, är lyhörd, tålmodig och delar med dig av din kunskap.
Ditt arbetssätt präglas av prestigelöshet och flexibilitet när situationen kräver det. Vi ser därtill att du är utvecklingsinriktad, nyfiken samt engagerad och kreativ vid problemlösning.
Stor vikt kommer att läggas vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Ersättning
