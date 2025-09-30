Barnsjuksköterska, Barn- och ungdomsmottagningen USÖ
2025-09-30
Vill du arbeta med barn och ungdomar i en stimulerande miljö tillsammans med engagerade medarbetare? Då ska du söka till oss! Vi har utökat vårt uppdrag och söker två barnsjuksköterskor som vill göra skillnad för regionens barn och unga!
Verksamhetsområde Barn- och ungdomsmedicin i Örebro bedriver en bred pediatrisk verksamhet och har god kompetens inom många subspecialitetsområden. Vi erbjuder ett omväxlande arbete och en utmanande och stimulerande arbetsmiljö. Hos oss får du introduktion, relevant fortbildning och stöd av vana kollegor.
Inom verksamhetsområde Barn- och ungdomsmedicin bedriver en bred pediatrisk verksamhet och har god kompetens inom många subspecialitetsområden. Vi har en barnavdelning med 18 vårdplatser samt en neonatalavdelning med 10 vårdplatser för nyfödda barn from gestationsvecka 25+0. Vi har en dagvård för barn och verksamheten har ett mycket välfungerande mobilt barnteam. Mottagningsverksamhet bedrivs på subspecialistmottagningen på USÖ samt på tre allmänpediatriska mottagningar i Örebro, Lindesberg och Karlskoga. På barn-och ungdomskliniken arbetar dietist, kurator, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut, lärare och lekterapeut i ett nära samarbete med varandra och med övrig vårdpersonal. Verksamheten har drygt 230 anställda. Vi erbjuder ett omväxlande arbete och en utmanande och stimulerande arbetsmiljö. Hos oss får du introduktion, relevant fortbildning och stöd av vana kollegor.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar hälsoundersökningar enligt Socialtjänstlagen av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Det kan kombineras med mottagningsarbete som kontaktsjuksköterska i någon av våra subspecialiteter, exempelvis obesitas, neurologi, reumatologi eller andning.
Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad sjuksköterska med minst 3 års erfarenhet som sjuksköterska. Vi ser gärna att du har en specialistutbildning inom barn och ungdom eller är intresserad av att vidareutbilda dig. Det är en fördel om du har kompetens och erfarenhet av att göra egna bedömningar. God kommunikations- och samverkansförmåga med såväl patienter, vårdnadshavare, kollegor och samverkanspartners är nödvändigt.
Så ansöker du
Intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
