Barnsjuksköterska
2026-04-23
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.Publiceringsdatum2026-04-23Beskrivning
Vi söker dig som har intresse av att följa barn och ungdomar upp till 18 år med diagnoser såsom cerebral pares, muskelsjukdomar, ärftliga metabola sjukdomar, ryggmärgsbråck, genetiska syndrom, intellektuell funktionsnedsättning, autism m m. Vår specialitet är att förstå vilka symtom dessa diagnoser kan orsaka samt att förebygga och behandla. Vi följer våra patienter över tid för att se insatser gör skillnad i vardagen för så väl patient som familj. Vanliga symtom kan ibland ta sig ovanliga uttryck och där kan Habiliteringen vara med och identifiera dessa. Verksamheten är öppenvårdsbaserad och förlagd till dagtid utan jourtjänstgöring. Habiliteringen arbetar i nära samarbete med bland annat Barnkliniken, BUP, Närhälsan, BVC och skolhälsovården.
Tjänsten avser ett vikariat på 1 år med start i september 2026. Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är nyfiken på vår verksamhet och vill arbeta tillsammans med ett gott gäng. Tjänsten är förlagd på dagtid med placering på Habiliteringen barn och ungdom i Alingsås.
Du kommer att arbeta tvärprofessionellt tillsammans med läkare, dietist, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, psykolog, logoped och specialpedagog huvudsakligen med patienter från Alingsåsmottagningen.
Dina arbetsuppgifter/din roll blir att i nära samarbete med barn/ungdomar, föräldrar och övriga yrkesgrupper göra bedömningar och analyser samt planera och genomföra insatser som därefter utvärderas. De områden sjuksköterskan på habiliteringen främst arbetar inom är nutrition, sömn, epilepsi och elimination samt läkemedelsuppföljning.
Du har egna besök eller sambokade besök med andra yrkesgrupper. Insatser kring barn/ungdomar kan ges individuellt eller i grupp under avgränsade perioder.
Du kommer att vara en länk för de medicinska frågorna inom habiliteringen och har en samverkande roll mot vårdgrannar. Du erbjuds en introduktionsperiod och kollegial handledning.
Välkommen att söka till oss!Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning, gärna inom barnsjukvård. Klinisk erfarenhet från barn-och ungdomsmedicin och/eller barn-och ungdomsneurologi är meriterande. Du har förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Övrig information
Vi är en specialistmottagning i öppenvården med syfte att besitta en bred och djup kompetens om våra målgrupper. För oss är det viktigt med personcentrerad vård där vi jobbar med fokus på att skapa värde för patienten, att vi har god tillgänglighet och ett gott bemötande. I Habilitering & Hälsas anställningsförmåner ingår bland annat avtalspension, löneväxling, avtalsförsäkring, fri öppen hälso- och sjukvård och friskvårdsbidrag.
Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald
som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
Rekryteringen sker löpande och du kan därför komma att bli kontaktad innan ansökningstiden gått ut. Du kan läsa mer om Habiliteringen på vår hemsida: www.vgregion.se/hoh
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
441 40 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Habilitering & Hälsa, Habilitering , Alingsås barn och ungdom Kontakt
Maria Hugosson 0322-226250 Jobbnummer
9871394