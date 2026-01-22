Barnsjuksköterska
2026-01-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Norr, Barn- och ungdomsenheten
Vi söker en engagerad barnsjuksköterska som vill bidra till trygg och kvalitativ vård för barn och deras familjer. Hos oss får du arbeta i ett nära team där professionalism, samarbete och omtanke står i centrum.
Rollen som barnsjuksköterska
På barn- och ungdomsmedicinska mottagningen får du ett omväxlande, stimulerande och varierande arbete. Du har egen sjuksköterskemottagning, arbetar vid läkarmottagningen samt i telefonrådgivningen.
Utveckling är en viktig del av vårt arbete och tillsammans utvecklar vi verksamheten utifrån våra patienters behov.
Du arbetar måndag - fredag. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid 100 % med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) är en specialistmottagning för barn- och ungdomar i åldern 0 till och med 17 år. Sedan flera år ingår barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i en länsklinik med mottagningar i Jönköping, Eksjö och Värnamo. Vi erbjuder rådgivning, utredningar och behandlingar. Verksamheten är väl etablerad och har ett tydligt uppdrag inom öppenvården.
På våra mottagningar arbetar barnläkare, specialistsjuksköterskor inom barn och ungdom samt vårdadministratörer. Vi utvecklar verksamheten ständigt genom olika förbättringsarbeten och i detta involveras alla medarbetare. Våra barn- och ungdomsmedicinska mottagningar är arbetsplatser som präglas av gott samarbete och härlig stämning. Vi har ett väl utvecklat samarbete med andra aktörer som finns runt barnet både inom och utom Region Jönköping.
Din arbetsplats kommer att vara på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jönköping som sedan ett år tillbaka finns på Rosenlunds vårdcentrum i nya fina lokaler.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Har du vana att arbeta i journalsystemet Cosmic ser vi det som positivt.
I rollen som barnsjuksköterska värdesätter vi att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du kan anpassa dig snabbt i en föränderlig verksamhet. Du behöver ha god samarbetsförmåga och möta både kollegor, barn och familjer med lyhördhet och tydlig kommunikation. Lojalitet är viktigt för oss, liksom att du följer riktlinjer och framför kritik i rätt sammanhang. Vi söker även en person som arbetar strukturerat, kan planera och prioritera effektivt och hålla tidsramar för att skapa trygg och välorganiserad vård.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du:
• En individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet för att känna trygghet
• Individuell kompetensutveckling
• En bra, härlig och kompetent personalgrupp där du får god handledning
• Ett omväxlande och stimulerande arbete
• Ett arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
• En god och fin arbetsmiljö
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Ann Johansson på e-post ann.a.johansson@rjl.se
eller telefon
072 703 5135.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 13 februari 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Välkommen!
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M1775/25". Omfattning
