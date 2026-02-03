Barnsekreterare till Kungsbacka kommun
2026-02-03
Vill du ha ett meningsfullt arbete och vara med och göra skillnad för placerade barn och unga? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi utökar och förändrar vår verksamhet inom familjehemsvården för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och unga som behöver placeras utanför sitt eget hem.
På enheten arbetar sju barnsekreterare, sju famlijehemssekreterare och en rekryterare samt två familjebehandlare. Du kommer tillsammans med teamet arbeta för placerade barn och ungas bästa. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som barnsekreterare hos oss
Som barnsekreterare följer du upp vården för våra familjehemsplacerade barn och ungdomar enligt SoL och LVU. Som barnsekreterare ingår även en del utredningsarbete utifrån inkomna anmälningar, begäran om LVU vårdens upphörande och vårdnadsöverflyttning. Vi arbetar utifrån BBIC och åldersspannet är 0-20 år.
I arbetet ingår möten med barn och ungdomar och deras vårdnadshavare samt familjehem. Arbetet är varierande och den ena dagen är sällan lik den andra. Vissa dagar möten på arbetsplatsen och andra dagar besök i familjehemmen eller med andra samverkanspartners, såsom skola och sjukvård. Du har ett nära samarbete med dina kollegor som du planerar dina uppföljningar tillsammans med och oftast genomför dina resor med.Publiceringsdatum2026-02-03Profil
För att trivas med arbetet behöver du vara trygg i yrkesrollen med god förmåga att arbeta både i team och självständigt. Du trivs med samarbete inom den egna arbetsgruppen och ser även vikten av ett nära samarbete med dina kollegor som tillsammans med dig och familjehemmet är de som gör skillnad för de placerade barnen.
Du är lugn, stabil och har förmågan att anpassa dig till förändrade omständigheter. Vi tror att du är flexibel, men likaså har god förståelse för betydelsen av struktur. För oss är det en självklarhet att du har ett professionellt bemötande och förstår vikten av ett gott samarbete med alla som finns runt barnen. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har en socionomexamen
- har erfarenhet av arbete med utrednings- och myndighetsutövning gällande barn och ungdomar.
- har B-körkort
Det är meriterande:
- om du har erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård
Läs gärna mer om oss
Att barn och unga som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar får en trygg och god vård i familjehem är vårt fokus och ett av samhällets viktigaste uppdrag. Att lyckas i skolan är viktigt och vi är därför en av landets Skolfam kommuner.
Skolpsykolog och specialpedagog finns i vårt Skolfam team där även barnsekreterare och familjehemssekreterare ingår. På familjehemsenheten arbetar barnsekreterare, familjehemssekreterare, familjebehandlare och två 1:e socialsekreterare.
Introduktion, handledning och kontinuerlig fortbildning ser vi som en självklarhet. Metodhandledning i grupp sker en gång i veckan och som ny har du möjlighet till täta ärendegenomgångar med 1:e socialsekreterare.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är i första hand förlagd till dagtid men kvällsarbete och resor förekommer.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=jobba+hos+oss
Rekryteringsbonus tillämpas i denna rekrytering.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 22 februari.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
