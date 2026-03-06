Barnsekreterare till familjevården
2026-03-06
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss
Socialtjänsten i Skärholmen står inför en spännande period då vi utvecklar vårt arbetssätt för att möta kraven i den nya socialtjänstlagen.
Vi strävar efter att vara en socialtjänst som är tillgänglig, professionell och som möter invånarna på bästa möjliga sätt.
Familjevården är en del av området Barn och unga, tillsammans med Barn- och mottagningsenheten, Ungdomsenheten och Öppenvård. Hos oss får du möjlighet att arbeta med familjehemsvård för barn och unga i åldrarna 0-21 år, i nära samarbete med familjehem, socialsekreterare och andra professionella runt barnet.
Vi erbjuder en inspirerande och utvecklande arbetsmiljö där du har möjlighet att vara med och påverka hur verksamheten utvecklas. Hos oss värdesätter vi engagemang, professionalitet och gott samarbete, och vi arbetar tillsammans för att varje barn och ungdom ska få en trygg och stödjande miljö.
Du blir en del av ett team med erfarna och engagerade kollegor. Vi arbetar med ett nära ledarskap där barnsekreterarna arbetsleds av en gruppledare, vilket ger stöd i det dagliga arbetet och skapar goda förutsättningar för utveckling och kvalitet i arbetet.
Läs mer om Skärholmens sociala arbete
Vi erbjuder
Vi är en arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra och värnar om den goda arbetsmiljön. Du erbjuds ett spännande och utvecklande uppdrag med stor möjlighet till påverkan både i det egna området och för avdelningens utveckling. Du kommer arbeta på en förvaltning som tillvaratar kompetenser och välkomnar initiativ och nya idéer. Här jobbar du tillsammans med engagerade kollegor i ett viktigt uppdrag.
Därutöver erbjuder vi dig bra flextidsvillkor, semesterväxling, friskvårdsersättning, vinter- samt sommararbetstid, förmånlig tjänstepension och möjlighet att delvis arbeta hemifrån om arbetet tillåter.
Våra förmåner inom Stockholms stad.
Din roll
Som barnhandläggare inom familjevården arbetar du med barn och unga som placeras utanför det egna hemmet enligt SoL och LVU. Uppdraget innebär att du genom hela processen från utredning till uppföljning säkerställer att barnets behov står i centrum och att insatsen håller hög kvalitet och rättssäkerhet.
Du arbetar tätt tillsammans med barnet eller den unge, familjehemshandläggare, vårdnadshavare,
familjehemmet och andra viktiga aktörer såsom skola, hälso- och sjukvård och öppenvård. Rollen präglas av nära relationsskapande, tydlig struktur och stort ansvar.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Utreda och bedöma behov
Genomföra barnavårdsutredningar enligt BBIC, analysera barnets situation och fatta beslut om lämpliga insatser vid behov av placering och följa upp
Matchning och placering
I nära samarbete med familjehemssekreterare och placeringssamordnare välja och bedöma familjehemsplaceringar som motsvarar barnets behov och förutsättningar
Upprätta och följa planer
Ta fram eller följa en vårdplan tillsammans med barn, vårdnadshavare och familjehem samt följa och justera genomförandeplanen under hela placeringen
Hålla strukturerade uppföljningssamtal med barnet, familjehemmet och vårdnadshavarna för att säkerställa trygghet, utveckling och att insatsen fungerar som avsett
Rättssäker dokumentation
Dokumentera kontinuerligt i barnets akt, skriva beslutsunderlag och delta i överväganden och omprövningar
Samverkan kring barnet
Samordna insatser och vara en aktiv länk mellan skola, hälso- och sjukvård, behandlare och andra viktiga personer runt barnet
Arbeta utifrån barnets delaktighet
Säkerställa att barnet får komma till tals på ett sätt som känns tryggt och anpassat samt att barnets åsikter beaktas i alla delar av processen
I rollen får du stöd av erfarna kollegor och ett nära samarbete med en placeringssamordnare. Du får även regelbunden handledning och möjlighet till kompetensutveckling.
Som barnsekreterare får du ett meningsfullt och ansvarsfullt uppdrag där du varje dag gör skillnad för barn och unga. Familjevården i Skärholmen har utvecklat en arbetsmodell för ett förstärkt stöd för familjehemsplacerade barn. En Marte-Meo terapeut tillhör familjevården och arbetar i vårdens alla faser som till exempel nyplacering och stöd till föräldern vid umgänge. Familjevården har också stöd av familjebehandlare i familj- och nätverksgruppen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Erfarenhet av myndighetsutövning
God förmåga att formulera dig väl i skrift
Inom familjevården reser vi mycket, därför behöver du ha B-körkort
Meriterande
Att ha jobbat inom familjehemsvård
Kunskap om stadens dokumentationssystem
Vi söker dig som är ansvarsfull och flexibel i arbetet och som har engagemang och intresse för verksamhetsområdet. Du behöver också ha förmåga att arbeta strukturerat, både självständigt och i samarbete med andra. Vi kommer att fästa stor betydelse vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-03-06Övrig information
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Tjänsten innefattar registerkontroll och sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Välkommen med din ansökan!
