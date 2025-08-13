Barnsekreterare till Familjehemsenhet
2025-08-13
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!
Nu utökar vi vår verksamhet med två kompetenta barnsekreterare till oss på Familjehemsenhet, Myndighet. Är du utbildad socionom och är van att ha komplexa samtal med barnet i fokus? Då är du rätt person för oss. Kom och gör Gävle meningsfullt.
Vår drivkraft är att varje barn ska få växa upp i en trygg och kärleksfull miljö. För att kunna erbjuda det bästa stödet till både barn och familjehem arbetar vi ständigt med att utveckla och driva familjehemsvården alltid med barnets bästa som ledstjärna.
Nu står vi inför en spännande utvecklingsfas där vi vill stärka vår verksamhet ytterligare. Därför söker vi nya medarbetare som delar vårt engagemang och vår övertygelse om att varje barn förtjänar en meningsfull och trygg uppväxt. Tillsammans vill vi bygga ett ännu starkare team, fyllt av kompetens, värme och vilja att göra verklig skillnad.
Som barnsekreterare är du ansvarig handläggare för ett antal familjehemsplacerade barn och unga. Din primära arbetsuppgift är att tillsammans med familjehemssekreteraren följa upp barnets utveckling under placeringen samt ansvara för all myndighetsutövning kring det enskilda barnet med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Detta innebär regelbundna uppföljningar med barnet samt kontinuerligt samarbete med barnets föräldrar, familjehem, skola och övriga nätverk. Vi lägger stor vikt vid barn/ungdomars delaktighet i vården, barnens hälsa, skolgång och umgänge med biologiska nätverket.
Vi samarbetar med kommunens behandlingsenheter vid umgängen mellan barn och biologiska föräldrar samt vid återförening. En viktig del i arbetet som barnsekreterare är att göra barnets röst hörd och att barnet känner sig delaktig i samhällsvården.
Familjehemsenhet - Myndighet vi är en stabil arbetsgrupp som består av en enhetschef, två ställföreträdande enhetschefer, 16 barnsekreterare och en administratör. Vi sitter centralt i Gävle och vi har ett nära samarbete med Familjehemsenhet -Stöd. Som nyanställd får du en mentor och erbjuds individuell introduktion. Gruppen har också extern handledning och internt handledningsstöd vid behov.
Att arbeta med familjehemsvård är att vara en del av något större ett gemensamt uppdrag att förändra liv. Vill du vara med och driva arbetet framåt tillsammans med oss? Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen. Då det förekommer resor i tjänsten är det krav på att du har körkort för manuellt växlad bil samt körvana. Det är meriterande om du har erfarenhet av uppföljningsarbete avseende familjehemsplacerade barn och unga och om du har tidigare arbetat med längre kontakter inom Barn och ungdomsvården. Det är även meriterande med viss utredningsvana. Har du även utbildning i Sign och safety samt tejping är det önskvärt.
Som person har du förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra. Vidare anpassar du dig till olika situationer, och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.
För att lyckas i din roll som barnsekreterare kan du formulera dig och samspela med andra i tal och skrift. Du behöver tycka om att träffa och samtala med de placerade barnen/ungdomarna samt finnas kvar övertid som handläggare. Du anpassar ditt språk till olika situationer, syften och mottagare och har en språklig säkerhet i både tal och skrift.
Varje barn ska få växa upp i en trygg och kärleksfull miljö. Vill du vara med och skapa det? Då välkomnar vi dig till vårt team, så i kan bli starkare tillsammans och kan göra skillnad för våra familjehemsplacerade barn.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
