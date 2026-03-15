Barnsekreterare till Familjehemsenhet
2026-03-15
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Vill du arbeta professionellt, rättssäkert och samtidigt nära barn och unga?
Familjehemsenhet Myndighet i Gävle söker tre engagerade barnsekreterare som vill göra verklig skillnad.
Hos oss förenas struktur och kvalitet med värme och engagemang. Vår utgångspunkt är enkel men avgörande, -varje barn ska få växa upp i en trygg och kärleksfull miljö. Genom ett professionellt och långsiktigt arbete skapar vi förutsättningar för stabilitet, utveckling och framtidstro för familjehemsplacerade barn och unga.
Du blir en del av en arbetsgrupp bestående av enhetschef, två förste barnsekreterare och 17 barnsekreterare samt vårt administrativa stöd. Vår arbetsplats är centralt belagd i Gävle. Vi har ett nära samarbete med Familjehemsenhet -Stöd.
Som ny medarbetare får du tillgång till en mentor och du har en individuell introduktion med intern handledning.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Ansvara för myndighetsutövning enligt SoL och LVU.
* Dokumentera, utreda och fatta beslut enligt gällande lagstiftning.
* Följa upp barnets utveckling och vård under placering.
* Genomföra regelbundna enskilda samtal med barnet.
* Säkerställa barnets delaktighet och göra barnets röst hörd.
* Samverka med vårdnadshavare, familjehem, skola och övrigt nätverk.
* Uppmärksamma och följa barnets hälsa, skolgång och sociala situation.
* Göra regelbundna resor för att besöka de placerade barnen i familjehemen.
Tjänsten innebär att du kommer vara ansvarig barnsekreterare för familjehemsplacerade barn och unga. Du ansvarar för uppföljning och rättssäker myndighetsutövning, samtidigt som du bygger tillitsfulla relationer och säkerställer att barnets behov, rättigheter och delaktighet står i centrum genom hela processen. I tjänsten förekommer det en del resande.Kvalifikationer
Du är en trygg och engagerad barnsekreterare som alltid sätter barnets bästa i fokus. Du trivs med att arbeta långsiktigt och ser värdet med att bygga hållbara relationer över tid både med barnen och deras nätverk. Genom att investera tid och omtanke i varje kontakt kan du följa barnens utveckling, se deras framsteg och verkligen skörda frukterna av ditt arbete. För dig handlar barnsekreterarrollen inte bara om att fatta beslut, utan om att finnas där, skapa trygghet och göra en verklig skillnad i barns liv under många år framöver.
För att vara aktuell för tjänsten har du:
* Socionomexamen.
* B-körkort för manuellt växlad bil.
* Körvana.
Meriterande för tjänsten:
* Erfarenhet av uppföljningsarbete av familjehemsplacerade barn och unga.
* Erfarenhet av längre kontakter inom barn- och ungdomsvården.
* Utredningsvana och noggrann dokumentation.
* Utbildning i Signs of Safety och Tejping.
Vi söker dig som är:
* Är strukturerad och har god förmåga att prioritera och driva ditt arbete framåt.
* Arbetar effektivt och med fokus på kvalitet och rättssäkerhet.
* Har ett prestigelöst och respektfullt förhållningssätt i samarbete med andra.
* Är flexibel och trygg i att anpassa dig till förändrade situationer.
* Kan anpassa din kommunikation efter barnets ålder och mognad.
* Trivs med att möta och samtala med barn och unga samt bygga långsiktiga professionella relationer.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, samarbetar väl med andra och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Att arbeta med familjehemsvård är att ta ansvar för något större än sig själv det är ett uppdrag som kräver både professionalism och hjärta.
Vill du vara med och skapa trygghet och framtidstro för barn och unga?
Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308371".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Individ, familj och arbete Kontakt
Enhetschef
Birgitta Wallin birgitta.wallin@gavle.se 026-17 88 52
