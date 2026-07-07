Barnsekreterare till enhet familjehem
Alingsås kommun, Avdelning Unga / Socialsekreterarjobb / Alingsås Visa alla socialsekreterarjobb i Alingsås
2026-07-07
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vi på socialförvaltningen arbetar i en gammal karamellfabrik med takterass där vi kan avnjuta en härlig kaffe i solen emellanåt. Vi har en levande fikatradition där det ofta bjuds på hembakat. Kontoret ligger centralt med gång och cykelavstånd till många möten, centralstationen och även till ett levande centrum som erbjuder restauranger, caféer och shopping. Arbetsplatsen ligger i direkt närhet till Nolhaga park som erbjuder härlig natur för lunchpromenaden. Där finns även motionsspår och utomhus gym och vi har tillgång till dusch. En större gymkedja finns i samma byggnad som vårt kontor och erbjuder förmånspris. För dig som kör bil erbjuder vi gratis parkering.
Avdelning Unga innefattar fem enheter som består av två utredningsenheter inom barn och unga, familjestöd, familjerätt och familjehem.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
• Möjlighet att delvis arbeta på distans
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Nu söker vi en medarbetare till vårt engagerade team! Vill du vara med och hjälpa till att stödja våra barn och familjer, så är detta din chans. Kom och bli en del av vårt givande arbete och vår härliga arbetsmiljö!
Tjänsten innebär att du kommer vara ansvarig socialsekreterare för familjehemsplacerade barn och unga. Du ansvarar för uppföljning och rättssäker myndighetsutövning, samtidigt som du bygger tillitsfulla relationer och säkerställer att barnets behov, rättigheter och delaktighet står i centrum genom hela processen. I tjänsten förekommer det en del resande.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att du dokumenterar, utreder och fattar beslut enligt gällande lagstiftning. Du följer upp barnets utveckling och vård under placeringen och genomför regelbundna enskilda samtal med barnet. Vidare säkerställer du barnets delaktighet och att barnets röst blir hörd, samtidigt som du samverkar med vårdnadshavare, familjehem, skola och övrigt nätverk. Du uppmärksammar och följer även barnets hälsa, skolgång och sociala situation.
Som medarbetare hos oss erbjuds du ett meningsfullt och omväxlande arbete i en engagerad och trevlig arbetsgrupp, där alla medarbetare har många års erfarenhet av socialt arbete. Vi har ett stort fokus på att gemensamt skapa en trygg och stabil tillvaro för de barn och ungdomar vi möter. Vi arbetar aktivt och fortlöpande med våra mål och strävar hela tiden efter att utveckla vårt arbete med att bedriva kvalitativ familjehemsvård.Kvalifikationer
Skallkrav:
• Socionomexamen
• Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten
• B-Körtkort
Meriterande:
• Erfarenhet inom familjehemsvård
• Erfarenhet inom verksamhetssystemet LifecareDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är stabil, strukturerad och har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och kan arbeta lösningsfokuserat även i komplexa situationer. Du kommer fungera som en viktig nyckelperson för barnet och behöver vara flexibel och bra på att samarbeta med alla runt barnet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister kommer att begäras vid anställning.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335730". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553)
Sidenvägen 7F (visa karta
)
441 55 ALINGSÅS Arbetsplats
Alingsås kommun, Avdelning Unga Kontakt
Enhetschef
Bente Espeland Lundqvist bente.espeland-lundqvist@alingsas.se +46322617227 Jobbnummer
9995038