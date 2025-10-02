Barnsekreterare inom familjehemsvården
2025-10-02
Vi söker en barnsekreterare till Familjeenheten - vill du göra skillnad varje dag?
Hos oss på Familjeenheten får du chansen att arbeta med det viktigaste vi har - våra barn.
Vi söker nu en engagerad och trygg barnsekreterare som vill vara med och skapa förutsättningar för barns trygghet, utveckling och framtid.
Om tjänsten
Som barnsekreterare arbetar du med barn som är placerade enligt SoL och LVU. Du är barnets röst och trygghet i kontakten med socialtjänsten, och du följer upp placeringar, samarbetar med vårdnadshavare, nätverk och andra professionella. Du ingår i ett team, familjehemsgruppen, med kompetenta och stöttande kollegor där vi tillsammans arbetar för barnets bästa. Vi vill fortsätta utvecklingen av familjehemsvården i Vara
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för barn och unga. Du är socionom, har erfarenhet av myndighetsutövning och gärna arbete med placerade barn. Du är lyhörd, strukturerad och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer - både med barn och vuxna.
Vad erbjuder vi?
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
Ett generöst och kompetent arbetslag
Handledning, kompetensutveckling och stöd i vardagen
Flextid och möjlighet till distansarbete
Under början av 2027 flyttar hela Individ- och familjeomsorgen in i nyrenoverade och verksamhetsanpassade lokaler. Något vi ser fram emot, inte minst för att det kommer stärka både samverkan och trivsel.
Vara är en kommun där vi gör saker tillsammans. Vi har korta vägar mellan beslut och handling och ett gott samarbete med andra verksamheter som skola och vård, till exempel genom vårt skolsociala team (SST) och SAMBU. Inom kort kommer vi också starta upp SSPF på IFO. Vi arbetar också långsiktigt med medarbetarskap, ledarskap och värdegrund, och erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och aktiviteter via vår fritidsförening.
Övrig information till sökande
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/249". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
Familjeenheten Kontakt
Peter Engman 051231240 Jobbnummer
