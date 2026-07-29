Barnsekreterare
Ale kommun / Socialsekreterarjobb / Ale Visa alla socialsekreterarjobb i Ale
2026-07-29
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Enheten är en del av individ- och familjeomsorgen där samtliga enheter har ett särskilt nära samarbete och är samlokaliserade. Familjehem-familjerättsenheten är inne i en spännande förändringsprocess där vi strävar efter att förbättra våra arbetssätt i kombination med införandet av ny socialtjänstlag för att öka delaktigheten hos barn, unga och deras familjer under hela ärendets process.
Vi söker nu nya medarbetare till barnsekreterargruppen. Tjänsterna är riktad mot uppföljning av placerade barn och för enheten vanliga förekommande arbetsuppgifter. Gillar du att driva förbättringsprocesser och brinner för att göra konkret skillnad för barn och familjer? Då vill vi gärna att du hör av dig.
Familjehem-familjerättsenheten leds av en enhetschef och den närmaste arbetsledningen står två förste socialsekreterare för. På enheten arbetar barnsekreterare, familjehemssekreterare och familjerättssekreterare. Enheten har också en socialadministratör som avlastar med administrativa uppgifter.
Kontoret är centralt beläget i Nödinge centrum och nås enkelt med kollektivtrafik.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
I rollen som barnsekreterare på familjehem-familjerättsenheten kommer du att följa upp de placerade barnen och säkerställer att vården sker på ett rättssäkert sätt samt att barnen får samma möjlighet till en god utveckling som andra barn. Detta sker genom kontinuerlig kontakt med barnen för att göra dem delaktiga i beslut och åtgärder som rör dem. Detta sker även genom ett nära samarbete med barnens eget nätverk och andra professionella såväl intern som extern. Vidare är dokumentation och journalföring en viktig del av arbetet för att säkerställa en rättssäkerhet hantering av ärendet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom. Du behöver ha erfarenhet inom den sociala barnavården samt tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Du behöver även erfarenhet av BBIC. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Som barnsekreterare måste Du vara genuint intresserad av att möta barn på deras nivå och att följa deras utveckling. Vi önskar därför att du har ett stort engagemang för barn i samhällsvård, med ett tydligt barnperspektiv.
Som person är du trygg, strukturerad och stresstålig. Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.Övrig information
I Ale kommun värnar vi om att samtliga medarbetare skall ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling genom hela anställningstiden. Samtliga socialsekreterare hos oss får tillgång till Yrkesresans kursutbud. Utöver det har familjehem- familjerättsenheten en egen utvecklingsplan.
Du erbjuds extern processhandledning en gång i månaden.
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år).
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
)
449 31 NÖDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via Kontaktcenter 0303-703000 Jobbnummer
10015065