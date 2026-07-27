Barnsekreterare
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Individ och familjeomsorg / Socialsekreterarjobb / Vänersborg Visa alla socialsekreterarjobb i Vänersborg
2026-07-27
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Välkommen med din ansökan till oss på Familjeenheten i Vänersborg. Det är vi som utför ett av Sveriges mest meningsfulla och viktigaste arbeten. Vi är de placerade barnens egna socialsekreterare, vi är deras "Myndighetsföräldrar". Tillsammans med barnens biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar skapar vi förutsättningar för en god uppväxt.
Vi är en stabil arbetsgruppen med lång och gedigen erfarenhet.Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Att vara barnsekreterare innebär myndighetsutövning enligt både SoL och LVU. Vi arbetar i nära samarbete med barnet/ungdomen, vårdnadshavare, familjehemmet, skola och andra myndigheter.
Du kommer att erbjudas ett nära ledarskap, en genomtänkt introduktion i arbetet, tät metodhandledning, utbildning/fortbildningsinsatser samt ingå i en handledningsgrupp tillsammans med andra socialsekreterare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller socialpedagog med behörighet för arbete med barn och unga. Det är meriterande om du har erfarenhet av socialt arbete med barn och unga samt myndighetsutövning. Om du har erfarenhet inom familjehemsvård och är väl insatt i arbetet med placerade barn och ungdomar är det extra meriterande.
Vi vill att du är en positiv person som trivs med att samarbeta och samverka. Du är trygg och stabil och bidrar till ett generöst och gott klimat i arbetsgruppen. Du är också kvalitetsmedveten och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Förmåga att handlägga rättssäkert och att upprätthålla en struktur är viktigt likväl som att ha förmåga till att få och upprätthålla en god relation med barnen/ungdomarna, deras föräldrar och deras familjehemsföräldrar. Vi sätter stort värde på personlig lämplighet.
Varmt välkommen till IFO i Vänersborg!
VILLKOR
B-körkort
Utdrag ur belastningsregister
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi arbetar med individuell lönesättning och erbjuder förmåner kopplade till anställningen.
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare, våra förmåner och hur vår lönesättning fungerar? Besök vår karriärsida .
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs Kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
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462 85 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Individ och familjeomsorg Kontakt
Karin Saini karin.saini@vanersborg.se 0521-721307 Jobbnummer
10013286