Barnsekreterare
Svedala kommun / Socialsekreterarjobb / Svedala Visa alla socialsekreterarjobb i Svedala
2026-06-29
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Svedala kommun ligger mitt i Öresundsregionen med både Malmö, Lund och Köpenhamn inom nära räckhåll och med tågstationen ett stenkast från kommunhuset. Med höga ambitioner och verksamheter i framkant verkar kommunen för visionen - en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Vi söker nu en barnsekreterare till individ- och familjeomsorgen.
Uppdrag
Individ- och familjeomsorgens myndighetsenhet består av 19 medarbetare och är en del av verksamhetsområdet vård och omsorg. Enheten arbetar med myndighetsutövning inom flera områden, bland annat barn och unga, vuxna samt familjerätt.
Som barnsekreterare inom familjehemsvården arbetar du både självständigt och i nära samarbete med familjehemssekreterare och övriga kollegor inom enheten. I rollen ansvarar du för att följa barns utveckling och vård i familjehem för barn och unga i åldern 0–20 år enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du följer upp vården och bidrar till ett gott samarbete i det tredelade föräldraskapet mellan familjehem, socialtjänst och barnets föräldrar.
En viktig del av uppdraget är att vara ett stöd för barnet genom att bidra till att barnet kan förstå och sätta ord på sina känslor och upplevelser, utifrån både sin bakgrund och sin nuvarande livssituation. Du verkar för goda och trygga umgängen och har ett tydligt fokus på barnets bästa och barnets behov i olika sammanhang.
Arbetet innebär att hantera komplexa och sammansatta situationer med stöd av lagstiftning, riktlinjer och praxis. Myndighetsutövning och dokumentation är centrala delar av uppdraget, vilket ställer krav på god planeringsförmåga, struktur och samarbetsförmåga. Du behöver även ha ett intresse för utvecklings- och kvalitetsarbete samt hålla dig uppdaterad kring aktuell forskning och kunskapsutveckling inom familjehemsvård och socialt arbete med barn och unga.
Kompetens
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Du har erfarenhet av att möta och samtala med barn, ungdomar samt deras vårdnadshavare och kan skapa förtroendefulla relationer i komplexa situationer.
Du har god förmåga att utreda, analysera och bedöma barns behov av skydd och stöd samt att fatta och motivera beslut i enlighet med gällande lagstiftning, främst Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du har även erfarenhet av att följa upp beslutade insatser och säkerställa att dessa svarar mot barnets behov och rättssäkerhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetssättet Signs of Safety, samtalsmetoden Motiverande samtal (MI) samt dokumentation och handläggning i verksamhetssystemet Lifecare.
För tjänsten krävs B-körkort. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift samt att dokumentera och kommunicera på ett rättssäkert, tydligt och professionellt sätt.
Intervjuer påbörjas i början av augusti.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetstid och varaktighet
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Övrigt
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, t ex förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till 3000 kr i friskvårdsersättning, förmånscykel, semesterväxling och löneväxling till pension. Vi tillämpar flextid och distansarbete vilket innebär att du med hänsyn till verksamhetens behov kan växla mellan att arbeta på kontoret, i verksamheten eller hemifrån. https://www.svedala.se/arbeta/jobba-hos-oss/din-arbetsplats/anstallningsformaner/
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala Kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/
233 80 SVEDALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svedala Kommun Kontakt
Enhetschef
Beatris Hogea beatris.hogea@svedala.se +46406268297 Jobbnummer
9982803