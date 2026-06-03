Barnsekreterare
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning / Socialsekreterarjobb / Sölvesborg Visa alla socialsekreterarjobb i Sölvesborg
2026-06-03
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Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Arbete- och välfärdsförvaltningen består av Individ- och familjeomsorg, Stöd, service och boende samt Utbildning, försörjning och förebyggande. Totalt är vi cirka 300 medarbetare som arbetar salutogent och lösningsinriktat med en kunskapsbas i metoder med vetenskaplig grund.
Vårt uppdrag är att hjälpa och stödja individer med sociala problem och/eller funktionsnedsättning, att arbeta förebyggande och främjande för att motverka utanförskap och sociala problem och genom studier eller sysselsättning hitta vidare ut i arbetslivet mot självförsörjning. Utifrån ett barnrättsperspektiv hjälper, stödjer och skyddar vi barn och ungdomar för att de ska kunna leva och utvecklas under goda och trygga förhållanden.
Placering: Placeringsenheten, Individ- och familjeomsorgen.
Vill du göra skillnad för barn och unga?
Hos oss på Placeringsenheten får du ett meningsfullt och utvecklande jobb där du kan påverka barns och ungdomars liv till det bättre. Vi har ett fortsatt arbete med att implementera Signs of Safety/Signs of belonging,
Vi söker nu en barnsekreterare som vill vara med och bidra till att vår verksamhet håller hög kvalitet för våra placerade barn och unga.
Placeringsenheten består av tre barnsekreterare, två familjehemssekreterare och enhetschef. Enhetens medarbetare har många års erfarenhet och olika kompetenser. Nu söker vi dig med erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning, som tillsammans med kunniga och engagerade kollegor vill jobba för att våra barn ska få den bästa möjliga tiden under sin placering. Vill du vara med och utveckla både dig själv, våra arbetssätt och metoder och arbeta för barnets bästa? Sök jobbet hos oss!
Vi är under utveckling och du får möjlighet att vara med i det arbetet tillsammans med oss i enheten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
I rollen som barnsekreterare ingår att följa upp vård och insatser för barn och ungdomar 0-20 år placerade i familje- och behandlingshem samt SIS enligt SoL eller LVU. Främst sker detta genom hembesök i familje-, behandlingshem samt SIS, enskilda samtal med det placerade barnet och samtal med vårdnadshavare och andra professionella kontakter i nära samarbete med familjehemssekreterare. Arbetet innefattar resor i närområdet men även till andra delar av Sverige. I ditt arbete säkerställer du att vården är rättssäker och att barnen får samma möjligheter till utveckling som andra barn.
Hos oss får du som barnsekreterare möjlighet att bidra i arbetet med att skapa en god och trygg uppväxtmiljö för placerade barn. Barnsekreteraren har ett tätt samarbete med familjehemssekreteraren i ärenden. Verkar det vara något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom och som vill vara en viktig del i vårt arbete och bidra till att placerade barn och unga får bästa möjliga stöd.
Du är bra på att samarbeta såväl som att arbeta självständigt, du kan uttrycka dig väl i tal och skrift och du tycker om och har lätt för att skapa goda relationer.
B-körkort för manuellt växlad bil är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Enligt Lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska du vid erbjuden anställning kunna visa ett utdrag ur belastningsregistret.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "73/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sölvesborgs Kommun
(org.nr 212000-0852)
294 80 SÖLVESBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Caroline Roth 0456-81 63 76 Jobbnummer
9943992