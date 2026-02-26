Barnpsykiatriker till Öppenvård barn och unga på SCÄ
Verksamheten inom vår barn- och ungdomssektion växer! Är du barnpsykiatriker och intresserad av ätstörningsvård? Då är den här tjänsten något för dig!
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi drygt 280 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Läs gärna mer om vår verksamhet här.
Öppenvårdsmottagning för barn och unga bedriver specialiserad ätstörningsvård för patienter under 18 år. Hos oss jobbar förutom överläkare även sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, dietist och fysioterapeut. Vår primära behandlingsinriktning är familjebaserad terapi (FBT). Vi har handledning av James Lock, som utvecklade metoden och under 2026 kommer vi bredda behandlingsutbudet och ha regelbunden handledning.
Det utökade uppdraget som SCÄ fått innebär att barn- och ungdomssektionen växer och en ny enheten för Öppenvård barn och unga kommer inom kort att öppna. Därför söker vi nu ytterligare en specialistläkare till vår stora och etablerade specialistläkargrupp.
Arbetsuppgifter:
Som överläkare hos oss erbjuds du ett omväxlande och stimulerande arbete med goda möjligheter till utveckling och subspecialisering. Sedvanligt läkararbete med somatiska och psykiatriska bedömningar och behandling. Du deltar i patientsäkerhetsarbete, behandlingskonferenser och metodutveckling.
En stor del av arbetet är teambaserat, så att du tycker om att arbeta tillsammans med andra för både patienterna och verksamhetens bästa ser vi som en självklarhet. Är du en person som är intresserad av ätstörningar och vill utvecklas inom området kommer du att trivas hos oss!
Det finns vissa möjligheter till att någon dag här och där tjänstgöra på distans med t.ex. digitala patientbesök. Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
Du är specialistläkare, företrädesvis i barn och ungdomspsykiatri, alternativt vuxenpsykiatri, har god diagnostisk förmåga och intresse för undervisning och handledning av mindre erfarna kollegor.
Erfarenhet av arbete med patienter med ätstörningar är meriterande men inte ett krav - vi har en stark utbildningsorganisation och många erfarna specialister.
Har du ett intresse för undervisning eller forskning finns goda möjligheter att utveckla det vidare. Regelbunden fortbildning ser vi som nödvändigt både för att upprätthålla och utveckla egna kompetensen.
Kunskap om KBT-E eller FBT är meriterande, liksom somatisk kompetens.
Erfarenhet av journalsystemet Take Care är meriterande.
Personliga egenskaper:
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt god samarbetsförmåga. Du har ett genuint intresse för människor, är engagerad, ansvarsfull och lyhörd och trivs med att dela med dig av din kunskap. Du har intresse för utvecklingsfrågor och för att aktivt bidra till verksamhetens utveckling. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat, har lätt för att samarbeta och kommunicera. Du har en egen drivkraft för att kunna arbeta självständigt. Arbetsuppgifterna ställer krav på självständighet, helhetsperspektiv och ett strukturerat arbetssätt.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid, 40 timmar/vecka.
Jour- och beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
Våra förmåner:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme samt 5000kr i friskvårdsbidrag/kalenderår.
Läs mer om vårt arbetsgivarerbjudande här
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
