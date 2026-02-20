Barnpsykiater sökes till Specialistcentrum barn och unga Gamlestaden
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Varmt välkommen till Angereds närsjukhus, det lilla sjukhuset med det stora uppdraget! Hos oss erbjuds specialistvård för både barn och ungdomar samt vuxna inom en rad områden.
Gå gärna in och läs mer om oss på:www.angeredsnarsjukhus.sehttps://www.facebook.com/angeredsnarsjukhus/Publiceringsdatum2026-02-20
Specialistcentrum Barn och ungas verksamhet består av två mottagningar, en belägen i Angered och en i Gamlestaden. Här arbetar motiverade och utvecklingsinriktade medarbetare. Vi har ett gott samarbete mellan mottagningarna. Tillsammans bedriver vi specialistsjukvård med utgångspunkt i barn och ungdomars medicinska och psykiska behov. Verksamheten har även ett folkhälsoansvar och arbetar i nära samverkan med kommunens verksamheter. Hos oss arbetar specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin, subspecialiserade barnläkare inom allergologi och neurologi samt barnpsykiater. Professioner som barnsjuksköterskor, psykologer, kuratorer, logopeder, dietister, specialpedagog och medicinska sekreterare ingår även i våra team.Om tjänsten
Som barnpsykiater hos oss arbetar du med barnpsykiatrisk och neuropsykiatrisk bedömning och behandling. Behandlingsarbete inkluderar psykoedukation, psykoterapeutiska insatser samt medicinering till barn och ungdomar. Arbetet sker i nära samarbete med övriga somatiska team med fokus på helheten. Du kommer att utreda, diagnostisera, föreslå och genomföra lämplig behandling i nära samverkan i team med andra yrkesgrupper såsom; psykolog, sjuksköterska, kurator, logoped samt specialpedagog. Vi förväntar oss att du vill delta i det fortsatta arbetet med att utveckla vår verksamhet.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad barnpsykiater med kunskap och inriktning på utvecklingsneurologiska svårigheter hos barn och unga. Du har ett engagemang för att arbeta med barn och unga i en mångkulturell miljö. För att du ska trivas är det viktigt att du vill arbeta i team med andra professioner och har en god social kompetens och samarbetsförmåga. Du har goda kunskaper av svenska i både tal och skrift. Nytänkande och intresse för utvecklingsarbete är viktiga egenskaper. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Övrig information
