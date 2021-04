Barnpsykiater med neuropsykiatrisk utredningskompetens - Coperio AB - Läkarjobb i Göteborg

Coperio AB / Läkarjobb / Göteborg2021-04-04Coperio har avtal med Västra Götalandsregionen om neuropsykiatriska utredningar och söker just nu en barnpsykiater på konsultbasis. Behovet är omgående då vi kommer att börja motta remisser från VGR under våren. Arbetet kan anpassas för att möjliggöra pendling till arbetsplatsen i centrala Göteborg.Om CoperioCoperio AB är en privat vårdgivare som är specialiserad på neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna och skolpsykologiska tjänster. De vanligaste tillstånden som vi utreder är ADHD, ADD och autism. Vi har avtal med flera regioner och bedriver konsultverksamhet runtom i Sverige. Våra mottagningar finns idag i Karlstad och Malmö. Vi kommer nu även att etablera oss i Göteborg. De flesta patienter kommer till oss på remiss från BUP eller en vuxenpsykiatrisk mottagning. Våra medarbetare är legitimerade psykologer och specialistläkare i psykiatri med gedigen neuropsykiatrisk kompetens och utredningserfarenhet. Coperio arbetar i ett användarvänligt och webbaserat journalsystem som gör att administrativt arbete kan utföras hemifrån. Vi arbetar även i digitalt vårdrum med videomöten när så är möjligt. Vi strävar alltid efter att utföra våra tjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och ett stort engagemang.Vill du arbeta med oss?Vi söker just nu dig som:Har minst tre års erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn.Är flexibel, strukturerad, lyhörd och har god samarbetsförmåga.Har en vilja att göra det bästa för våra patienter och ge ett fint bemötande.AnsökanKontakta oss eller ansök nu genom att maila CV och personligt brev till info@coperio.se . Märk din ansökan med Barnpsykiater VGR. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta verksamhetschef Jenny Åberg på telefon 072-2099988.Välkommen med din ansökan.Coperio samarbetar med regioner, skolor och kommuner. Resultatet av vårt arbete är en mer tillgänglig och effektiv vård då vi hjälper till att korta vårdköer. Våra medarbetare kan erbjuda hög neuropsykiatrisk kompetens och hjälpa barn, ungdomar och vuxna att få rätt diagnos och en ökad livskvalitet.2021-04-04Sista dag att ansöka är 2021-04-25COPERIO AB5671452