Barnpassare på Nordic Wellness Vellinge
2026-06-01
Bli barnpassare på Nordic Wellness Vellinge!
Är du trygg, ansvarstagande och älskar att sprida glädje bland barn? Vill du jobba i en miljö fylld av rörelse, gemenskap och träningsenergi? Då kan det här vara din nästa utmaning – hos Sveriges största friskvårdskedja!Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
Nordic Wellness är Sveriges största friskvårdskedja med över 400 klubbar och ett antal padelanläggningar runt om i landet. Det ger oss unika möjligheter att ständigt utveckla våra klubbar och att ligga i framkant när det gäller utbud, kvalitet, personal – och inte minst pris. Vi erbjuder ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar, har närmare 550 000 medlemmar och fortsätter vår expansionsresa framåt. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030. Vi är ett företag i ständig rörelse och söker nu dig som vill bli en viktig del av vårt team som barnpassare på vår klubb i Vellinge.
Om tjänsten
Som barnpassare hos oss ansvarar du för att ta hand om våra medlemmars barn – så att föräldrarna tryggt kan fokusera på sin träning. Du är den som får barnen att känna sig trygga, sedda och glada under tiden de är hos oss. Vi söker dig som vill arbeta några kvällar i veckan samt helger.
Vi söker dig som:
Är omtänksam, trygg och ansvarsfull
Har ett genuint intresse för barn och gärna erfarenhet av barnpassning
Är social, serviceinriktad och gillar att möta människor
Har goda kunskaper i svenska
Har ett intresse för träning och hälsa (det är ett stort plus!)
Vi söker dig som har fyllt 16 år (AFS 2012:3)
💪 Att jobba på Nordic Wellness
Hos oss får du vara en del av ett engagerat team i en miljö fylld av träningsglädje, utveckling och möjligheter. Vi är stolta över att många av våra medarbetare börjat som barnpassare och idag arbetar som t.ex. receptionister, kundservicemedarbetare eller inom andra delar av företaget.
Här finns utrymme att växa – om du vill!
📍 Plats: Nordic Wellness, KLUBB 🕒 Arbetstid: Kvällar & helger
Ansök redan idag!
Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
För oss på Nordic Wellness är en trygg och hälsosam arbetsmiljö viktigt. Som en del av vårt förebyggande arbetsmiljöarbete tillämpar vi slumpmässiga drogtester.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN 💫 MOVEMENT 🏃 STRONG 💪 TOGETHER 🤝 Så ansöker du
235 31 VELLINGE
