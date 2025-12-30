Barnpassare på Nordic Wellness Skövde
2025-12-30
Bli barnpassare på Nordic Wellness Skövde!
Är du trygg, ansvarstagande och älskar att sprida glädje bland barn?Vill du jobba i en miljö fylld av rörelse, gemenskap och träningsenergi?Då kan det här vara din nästa utmaning - hos Sveriges största friskvårdskedja!Publiceringsdatum2025-12-30Om företaget
Nordic Wellness har närmare 400 klubbar och ett växande antal padelanläggningar runt om i landet. Med över 500 000 medlemmar erbjuder vi träning och välmående för alla åldrar - alltid med fokus på kvalitet, glädje och utveckling. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.Vi är ett företag i ständig rörelse och söker nu dig som vill bli en viktig del av vårt team som barnpassare på vår klubb i Skövde
Om tjänsten
Som barnpassare hos oss ansvarar du för att ta hand om våra medlemmars barn - så att föräldrarna tryggt kan fokusera på sin träning.Du är den som får barnen att känna sig trygga, sedda och glada under tiden de är hos oss. Vi söker dig som vill arbeta några kvällar i veckan samt helger.
Vi söker dig som:
Är omtänksam, trygg och ansvarsfull
Har ett genuint intresse för barn och gärna erfarenhet av barnpassning
Är social, serviceinriktad och gillar att möta människor
Har goda kunskaper i svenska
Har ett intresse för träning och hälsa (det är ett stort plus!)
Vi söker dig som har fyllt 16 år (AFS 2012:3)
Att jobba på Nordic Wellness
Hos oss får du vara en del av ett engagerat team i en miljö fylld av träningsglädje, utveckling och möjligheter.Vi är stolta över att många av våra medarbetare börjat som barnpassare och idag arbetar som t.ex. receptionister, kundservicemedarbetare eller inom andra delar av företaget.
Här finns utrymme att växa - om du vill!
Plats: Nordic Wellness, Skövde Elins Espland Arbetstid: Kvällar & helger
Ansök redan idag!
Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord:FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER
