Barnmorska till Vårdcentralen i Vansbro
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Vansbro
2025-10-28
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!
Vill du vara en i gänget som är med och startar upp vår familjecentral? Vansbro Vårdcentral söker nu en barnmorska!
Du kommer att arbeta med engagerade kollegor i vår utvecklande verksamhet i glesbygd. Arbetsgruppen består av två barnmorskor, två BVC-sjuksköterskor, läkare och psykolog.
I Vansbro arbetar vi enligt VIB (very important baby) vilket är ett arbetssätt för att hitta och hjälpa familjer i social utsatthet och/eller med beroendeproblematik redan då barnet ligger i magen. Ett nära samarbete med BVC och socialtjänst är viktiga delar i detta. Familjehälsovården i Vansbro samverkar idag i en familjecentralsliknande verksamhet. Där ingår mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och individ- och familjeomsorg. Förberedelserna pågår för uppstart av familjecentral i vårdcentralens lokaler.
Dina arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som barnmorska ingår sedvanliga arbetsuppgifter som graviditetskontroller, preventivmedelsrådgivning, gynekologiska hälsokontroller, STI och telefonrådgivning. Arbetet innefattar både individuella besök men också utåtriktad verksamhet som föräldrautbildning och samverkan med kommunala insatser.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
är legitimerad barnmorska
Det är meriterande om du
har B-körkort (vanlig personbil)
Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga då vi arbetar i team, samt personlig lämplighet med gott bemötande och ansvarstagande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Verksamhetschef
Frida Hellberg 0281-498195 Jobbnummer
