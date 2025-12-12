Barnmorska till vårdcentralen i Sälen
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Malung-Sälen Visa alla sjuksköterskejobb i Malung-Sälen
2025-12-12
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Malung-Sälen
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Barnmorska till vårdcentralen i Malung - en viktig roll i hjärtat av Dalarna!
Välkommen till vår uppskattade glesbygdsvårdcentral med cirka 6 700 listade patienter! Vi erbjuder en mångsidig verksamhet med distriktsläkarmottagning, distriktssköterskemottagning och specialiserade mottagningar inom diabetes, blodtryck, hjärtsvikt, astma/KOL, risk/missbruk samt psykisk hälsa. Här finns även mödra- och barnhälsovård, fysioterapi, arbetsterapi, rehabkoordinator och samtalsmottagning.
Med 75 km till närmaste sjukhus fyller vi en viktig funktion för våra patienter - och du blir en del av ett team som gör skillnad.
Vi erbjuder:
En trygg och stimulerande arbetsmiljö
Kompetensutveckling och regionalt nätverk
En arbetsvardag med variation och närhet till naturen
Barnmorska till vårdcentralen i SälenPubliceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som barnmorska hos oss arbetar du självständigt med din mottagning tillsammans med en kollega. Du ingår i Familjeenheten med BVC-sköterskor, MBHV-psykolog och läkare. Arbetsuppgifterna omfattar:
Mödravård och preventivmedelsrådgivning
Sexuell och reproduktiv hälsa
Cellprovtagning
Föräldrautbildningar
Bemanning på ungdomsmottagningen (del av tjänsten)
Även inkontinensutredningar och stöd till klimakteriemottagning kan ingå.
Vi stöttar och hjälper till i vårt område med närliggande vårdcentraler.
Region Dalarna har genom den regionala MHV-enheten ett väl utarbetat koncept för regionens barnmorskor i primärvård inom vilket fortbildning och gemensamma träffas anordnas.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt
har ett positivt förhållningssätt och god samarbetsförmåga
trivs med eget ansvar och vill bidra till utvecklingen av vår mottagning
har erfarenhet av mödrahälsovård
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:958". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Lena Branäs 0280-498242 Jobbnummer
9640640