Barnmorska till Ungdomsmottagningen Örebro
2025-11-11
Det övergripande målet för ungdomsmottagningen är att främja fysisk och psykisk hälsa med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga. Ungdomsmottagningen i Region Örebro län har mottagningar på fyra orter; Örebro, Lindesberg, Karlskoga och Hallsberg. Här jobbar sjuksköterskor, barnmorskor, kuratorer, psykologer och läkare tillsammans i tvärprofessionellt samarbete. Viss personal är teckenspråkig. Arbetet ska utgå utifrån en psykosocial, psykologisk och medicinsk helhetssyn samt ett rättighetsperspektiv där unga har rätt till information, kunskap, stöd och behandling. Alla ungdomar ska känna sig välkomna och ett normkritiskt förhållningssätt ska prägla verksamheten. Till oss kommer ungdomar till och med 22 år. En del av vårt arbete består av utåtriktat arbete, vi erbjuder till exempel alla i årskurs 8 ett studiebesök. Att arbeta på ungdomsmottagningen är att arbeta i ständig förändring och utveckling i ungdomsfrågor. Vi erbjuder en nytänkande och rolig arbetsplats som dessutom är HBTQ-certifierad och Funkis-diplomerad.
Ungdomsmottagningen har mottagningar på fyra orter: Örebro, Lindesberg, Karlskoga och Hallsberg. Här jobbar barnmorskor, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och läkare tätt tillsammans för att främja psykisk och fysisk hälsa hos ungdomar och ge en positiv syn på sexualitet. Hit kommer ungdomar mellan 13-22 år.
Inom Område nära vård finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Ungdomsmottagningen är en verksamhet med hög efterfrågan från målgruppen. Hos oss kommer du bland annat att arbeta med besök som kan handla om ungas sexualitet och hälsa genom rådgivande samtal, preventivmedelsrådgivning, STI provtagning och behandling. Det varieras mellan att ha fysiska besök likväl som digitala besök. En del av vårt arbete består av utåtriktat arbete, vi erbjuder till exempel alla i årskurs 8 ett studiebesök. Att bidra i verksamhetens utveckling- och förändringsarbete ser du som en naturlig del av ditt arbete liksom att värna om ungdomsmottagningsuppdraget. Vi bemannar gemensamt våra 4 mottagningar i länet.
Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt. Arbetet förutsätter medarbetare med engagemang och stor respekt och intresse för unga människors livsvillkor. Genom ett ödmjukt och prestigelöst sätt skapar du professionella tillitsfulla relationer med ungdomar, kollegor och andra samarbetspartners. Du har förmåga att självständigt planera, driva och dokumentera ditt arbete och har ett flexibelt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
