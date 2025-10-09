Barnmorska till Pajala Hälsocentral
2025-10-09
Vi hälsar dig välkommen till Pajala Kommun, en Kommun som har stora möjligheter till friluftsaktiviteter och en storslagen natur. I Pajala finns idrottsanläggningar/islada/fotbollsplan, skidspår, skoterleder och fina fiskevatten. Kulturellt rikt på möjligheter, bio och teaterverksamheter.
I Kommunen finns också en närliggande flygplats som har flygresor mot Luleå Airport regelbundet.
Vi sökerNu söker vi dig som är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en engagerad och kompetent person med ett starkt ansvarstagande och en naturlig förmåga att samarbeta. Din flexibilitet och kreativitet gör att du ser möjligheter i förändring och bidrar aktivt till utveckling.
Det här får du arbeta medHos oss får du en varierad och meningsfull arbetsdag där du spelar en viktig roll i kvinnors hälsa och välbefinnande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta mödravård, föräldrautbildning, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovtagning, STI-provtagning, information och hälsorådgivning samt ungdomsmottagning. Du arbetar nära kvinnor och familjer i olika livsfaser och bidrar med både medicinsk kompetens och ett varmt bemötande.
På vår hälsocentral i glesbygd, så kommer du att vara en viktig del av hela vår verksamhet. Det innebär att du kommer få använda alla dina kompetenser och samverka med mottagningen i övrig.
Det här erbjuder vi dig- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder nu en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är förlagd dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Ersättning
Kontakt
Enhetschef
Enhetschef
Maria Lundholm maria.lundholm@norrbotten.se 0978-12553
9548018