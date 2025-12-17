Barnmorska till obstetrikens öppenvård
2025-12-17
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-12-17Beskrivning
Vår enhet består av tre mottagningar: Specialistmödravårdsmottagning, Mottagning för gravida och nyförlösta och Ultraljudsmottagning.
Alla tre mottagningar har ett nära samarbete med varandra. Våra samarbetspartners är också obstetrikens övriga verksamheter och Regionhälsan. Nu söker vi en barnmorska till Specialistmödravårdsmottagningen.
Specialistmödravårdsmottagningen erbjuder mödrahälsovård med kroniska sjukdomstillstånd som kan påverka graviditeten eller förvärras av graviditeten. Vi träffar bland annat gravida med diabetes, njursjukdom, hjärtsjukdom, reumatisk sjukdom och transplanterade patienter, vilket innebär en stor variation i mötena med de gravida. Vi följer även gravida där graviditetskomplikationer uppstått som kräver särskild uppföljning, till exempel graviditetsdiabetes.Dina arbetsuppgifter
Som barnmorska är det viktigt att arbeta med det friska och stödja och stärka individen under graviditet och barnafödande. De flesta av våra gravida följer Regionhälsans basprogram med möjlighet till utökad uppföljning utifrån behov. Vi erbjuder egenmonitorering i hemmet till våra gravida, vilket är uppskattat.
Teamet består av barnmorskor, läkare och undersköterskor, alla med specialistkunskap kring
komplicerad graviditet. Dessutom ingå dietister och diabetologer på konsultbasis i
mödrahälsovårdsteamet.
Vi är ett härligt gäng som arbetar, trivs bra tillsammans och lär av varandra. Vi tycker om våra
arbetsuppgifter och är måna om att vi ska ha ett gott samarbetsklimat på jobbet.
Som barnmorska får du handledning i grupp, en viktig del i vårt arbete för en god arbetsmiljö. Vården vi bedriver utvecklas kontinuerligt via pågående förbättringsprojekt och vi har barnmorskeledda master och doktorandprojekt som pågår från enheten. Vi erbjuder ett stimulerande, självständigt och roligt arbete med goda utvecklingsmöjligheter där vi är måna om att du får fortbildning under arbetstid.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska. Det är meriterande om du har erfarenhet från
barnmorskemottagning och /eller specialobstetrik. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Procentsats kan diskuteras. Intervjuer kommer att ske fortlöpande.
Varm välkommen med din ansökan.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
