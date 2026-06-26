Barnmorska till Mora Familjecentral
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Mora Visa alla sjuksköterskejobb i Mora
2026-06-26
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Mora Familjecentral söker en barnmorska som är intresserad av att arbeta med Mödrahälsovård. Vi kan nu erbjuda en visstidsanställning på ett år då en av våra kollegor kommer att studera.
Familjecentralen ligger centralt i Mora och består av fyra områden: Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Öppna Förskolan och familjebehandlare. I anslutande lokal har vi en Ungdomshälsa som har ungdomsmottagningen som nav.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat kunna bestå av uppföljning av gravida i enlighet med det nationella basprogrammet för graviditetsövervakning, rådgivning och hantering av preventivmedel, STI provtagning och smittspårning samt återbesöksmottagning för nyfödda. Givetvis finns erfarna barnmorskor på plats.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt inom antikonception.
Meriterande:
Kunskap i journalsystemet Cosmic. Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg och stabil i din yrkesroll. Vidare har du en positiv inställning och ser möjligheter i stället för hinder och kan snabbt ställa om till ändrade förutsättningar.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:637". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Carina Eriksson Carina.V.Eriksson@regiondalarna.se 0250-493710 Jobbnummer
9981572