Barnmorska till Mama Mia Täby
Barnmorskegruppen Mama Mia AB / Sjuksköterskejobb / Täby Visa alla sjuksköterskejobb i Täby
Är du barnmorska och vill bli del av Mama Mia? Vi söker nu en barnmorska för vikariat med start så snart som möjligt t.o.m. 31 oktober 2026, eventuellt längre.
Känner du igen dig i Mama Mias värdeord Empatisk, Engagerad och Kompetent? Är du flexibel, självgående och prestigelös? Har du en stor vilja att arbeta på barnmorskemottagning? Välkommen med din ansökan!
Meriterande är erfarenhet av barnmorskemottagning. Vi använder oss av journalsystemen Obstetrix samt Take Care. Publiceringsdatum2026-01-03Arbetsuppgifter
På Mama Mia kommer du att arbeta i ett team om 4 barnmorskor. I rollen som barnmorska arbetar du väldigt självständigt med sedvanliga arbetsuppgifter på barnmorskemottagning såsom graviditetskontroller, preventivmedelsrådgivning samt gynekologisk cellprovtagning. Vi delar lokal med Mama Mia BVC, Mama Mia gynekologmottagning samt husläkarmottagningen i Täby C. Vi har mycket gott samarbete med dessa.
Då ditt arbete är väldigt självständigt måste du vara driven och van att själv strukturera ditt arbete. Samtidigt är det mycket viktigt att du har god samarbetsförmåga och arbetar för ditt team, mottagningen och Mama Mia.
Om mottagningen: Mama Mia Täby Barnmorskemottagning ligger i fräscha lokaler inne i Täby C. Kommunikationerna hit är mycket goda.
Anställning och ansökan:
Vikariat 75-100% Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer ske fortlöpande.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Ulrika Falk
Om dig
Du ska vara legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt för preventivmedel.
Önskvärt är att du har erfarenhet av arbete på en barnmorskemottagning.
Det är viktigt att du som person är ansvarstagande, flexibel, positiv och har god samarbetsförmåga.
Att ha ett professionellt förhållningssätt och ett positivt bemötande mot såväl kunder som medarbetare är en självklarhet för dig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden så vänta inte med att
söka!
Varmt välkommen med din ansökan.
Bifoga personligt brev samt CV.
Mama Mia är idag Skandinaviens enskilt största bolag inom kvinno- och barnsjukvård och är en del av Prima Vård som är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambitionen att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Prima Vård har idag cirka 75 vårdenheter och omkring 300 000 listade patienter i 12 regioner.
Det som förenar oss är att vi tror att den bästa vården är när det sker på det sätt som passar dig. Det ska vara nära dig, varmt och personligt. Vill du träffa oss här på BVC/vårdcentralen så gör du det. Vill du träffa oss i ett videomöte så gör du det. Vi finns här när du behöver det och på det sätt som passar dig. Vår symbol är ett hus som symboliserar alla de kompetenser vi samlar under samma tak. Det ska vara en trygg plats att komma till där alla är välkomna - i livets alla faser.
I Prima Vård ingår flertalet vårdcentraler, Mama Mia, Prima Psykiatri, Brolin Westrell, LARO Sund, Sjöströms Hemservice. Koncernen ägs av Nordstjernan AB och växer organiskt och genom förvärv.
Våra värdeord Empatisk, Engagerad och Kompetent beskriver oss som företag, vår personal, hur vi möter våra kunder, varandra och vår omvärld. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barnmorskegruppen Mama Mia AB
(org.nr 556397-4863) Arbetsplats
Mama Mia Kontakt
Barnmorska
Ulrika Falk ulrika.falk@mamamia.se Jobbnummer
9668195