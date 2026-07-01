Barnmorska till Läkarhuset i Borlänge

Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Borlänge
2026-07-01


Visa alla sjuksköterskejobb i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Leksand eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Prima Vård Sverige AB i Borlänge, Falun, Tierp, Nacka, Uppsala eller i hela Sverige

Vi söker nu en engagerad barnmorska till vår barnmorskemottagning.

Publiceringsdatum
2026-07-01

Dina arbetsuppgifter
Arbetet som barnmorska hos oss är varierande och självständigt. Du möter kvinnor i olika livsfaser och arbetar bland annat med graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovtagning samt rådgivning och behandling inom sexuell och reproduktiv hälsa.
Hos oss blir du en del av ett tvärprofessionellt team där samarbete, tillgänglighet och ett gott bemötande står i fokus. Vi erbjuder ett utvecklande arbete där du har möjlighet att påverka och vara delaktig i verksamhetens fortsatta utveckling.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska och som känner dig trygg i din yrkesroll. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och är samtidigt en lagspelare som uppskattar att samarbeta och bidra till teamets gemensamma utveckling. Har du utbildning eller erfarenhet inom klimakterievård är det meriterande.
Anställning och ansökan
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med tillträde enligt överenskommelse. Vi arbetar med löpande urval.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Eva Bodeström, eva.bodestrom@primavard.se alt. 072-393 96 71

Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:
https://primavard.se/om-prima-vard

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prima Vård Sverige AB (org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Gyllehemsvägen 10 (visa karta)
784 60  BORLÄNGE

Arbetsplats
Läkarhuset Borlänge

Kontakt
Eva Bodeström
eva.bodestrom@primavard.se
0000000000

Jobbnummer
9986366

Prenumerera på jobb från Prima Vård Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Prima Vård Sverige AB: