Barnmorska till Läkarhuset i Borlänge
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Borlänge Visa alla sjuksköterskejobb i Borlänge
2026-07-01
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Vi söker nu en engagerad barnmorska till vår barnmorskemottagning.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Arbetet som barnmorska hos oss är varierande och självständigt. Du möter kvinnor i olika livsfaser och arbetar bland annat med graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovtagning samt rådgivning och behandling inom sexuell och reproduktiv hälsa.
Hos oss blir du en del av ett tvärprofessionellt team där samarbete, tillgänglighet och ett gott bemötande står i fokus. Vi erbjuder ett utvecklande arbete där du har möjlighet att påverka och vara delaktig i verksamhetens fortsatta utveckling.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska och som känner dig trygg i din yrkesroll. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och är samtidigt en lagspelare som uppskattar att samarbeta och bidra till teamets gemensamma utveckling. Har du utbildning eller erfarenhet inom klimakterievård är det meriterande.
Anställning och ansökan
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med tillträde enligt överenskommelse. Vi arbetar med löpande urval.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Eva Bodeström, eva.bodestrom@primavard.se
alt. 072-393 96 71Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Gyllehemsvägen 10 (visa karta
)
784 60 BORLÄNGE Arbetsplats
Läkarhuset Borlänge Kontakt
Eva Bodeström eva.bodestrom@primavard.se 0000000000 Jobbnummer
9986366