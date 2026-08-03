Barnmorska till Kvinnoklinikens mottagning
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-08-03
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Är du legitimerad barnmorska och vill arbeta i en spännande miljö med fokus på mottagningsarbete? Då kanske det är dig vi söker. Hos oss får du ett roligt och omväxlande arbete, med möjlighet att ta eget ansvar och samarbeta med kollegor.
Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som barnmorska på Kvinnoklinikens mottagning får du arbeta i en spännande miljö med varierade arbetsuppgifter. I uppdraget ingår sedvanliga barnmorskeuppgifter och mottagningsarbete, där du ansvarar för din egen tidbok och har egna patienter. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara rådgivning inom preventivmedel och abort, cellprovstagning och diverse administration som telefonrådgivning, tidbokning, hantera remisser, väntelistor och provsvar.
Då kliniken har mottagning både i Västerås och Köping ingår det att arbeta på båda orterna. Vi har ett nära samarbete mellan mottagningarna och du kommer ingå i ett team med olika professioner. I arbetet ingår även kontinuerligt arbete med att utveckla verksamheten. Som medarbetare har du möjlighet till individuell kompetensutveckling och specialisera dig inom ett visst område.
Om arbetsplatsen
Kvinnokliniken bedriver såväl obstetrisk som gynekologisk verksamhet. Inom den obstetriska delen av verksamheten finns specialistmödravård, förlossningsvård, BB-vård samt amningsmottagning och BB-återbesöksmottagning. Gynekologisk öppenvård bedrivs i Västerås och Köping. Kliniken har en även en gynekologisk vårdavdelning.
På klinikens mottagning undersöker och behandlar vi i huvudsak gynekologiska sjukdomar i kvinnans alla åldrar. Vi hanterar cellprovskontroller, patienter med inkontinensbesvär, framfall, endometrios, missfall och de som behöver en abort. Vi har också en jourmottagning dit patienter söker med akuta besvär såsom blödningar och smärta. Teamet på mottagningen består av undersköterskor, läkare, barnmorskor och medicinska sekreterare.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
En anpassad introduktion för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
En arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Läs mer om förmånerna här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska. Har du erfarenhet av mottagningsarbete och tidigare arbetat inom kvinnosjukvård är det meriterande. Det är också fördelaktigt om du har intresse för området urologi. Då tjänsten innebär journalarbete och att kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket och grundläggande datorkunskaper.
För att trivas i rollen ser vi att du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. I stressade situationer har du förmåga att bibehålla lugnet och fokusera på rätt saker. Du trivs att arbeta tillsammans med andra och anpassar dig efter rådande situation. I ditt bemötande är du tillmötesgående, empatisk och har ett professionellt förhållningssätt. Ditt sätt att kommunicera med andra utmärks av en tydlighet, där du är mån om att det du informerar om når fram.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Placeringsort: Västerås/Köping
Tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 23 augusti 2026.
Intervjuer är planerade att ske på mottagningen, ingång 31, från och med vecka 36.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
Region Västmanland (visa karta
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721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Katarina Lagerby katarina.lagerby@regionvastmanland.se +4621173674 Jobbnummer
10018310