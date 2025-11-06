Barnmorska till Förlossningsavdelning i Helsingborg
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en omsorgsfull och engagerad barnmorska som vill göra skillnad på en avdelning där varje dag är unik?
Vi söker nu barnmorskor till vår Förlossningsavdelning i Helsingborg, där du får möjlighet att arbeta i en stöttande och utvecklande miljö. Här är du en viktig del i teamet som arbetar för att ge kvinnor och familjer en trygg och positiv upplevelse under en av livets största händelser. Välkommen att bli en del av vår värderingsdrivna och professionella arbetsplats!
Förlossningsavdelning i Helsingborg vårdar oförlösta kvinnor och kvinnor i förlossningsarbete som däribland innefattar förlossningar med komplikationer. Vårt team består av barnmorskor, undersköterskor och läkare som arbetar för att varje dag se till att våra patienter får en fin och trygg förlossningsupplevelse. Vi anstränger oss för att uppfylla patientens önskemål samtidigt som den medicinska säkerheten är mycket viktig. Vår avdelning kännetecknas av ljusa, fina lokaler och en bra arbetsmiljö.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nya barnmorskekollegor som vill utvecklas inom sitt yrkesområde och som är intresserade av kvinnosjukvård. Hos oss erbjuds du ett intressant och stimulerande arbete där du har goda möjligheter att vidareutvecklas inom obstetriken. I rollen som barnmorska hos oss har du som uppgift att se till att den gravida och födande kvinnan, partner och barn omhändertages på bästa sätt och ges en trygg och säker vård.
Tillsammans med undersköterska ansvarar du självständigt för den normala förlossningen och i de komplicerade förlossningsfallen samarbetar du med läkare.
Som ny kollega hos oss får du en individuellt anpassad introduktion. Vi har även ett mentorsprogram som sträcker sig över första tjänstgöringsåret.
Tjänsterna avser anställning för natt samt dag-och kvällstjänstgöring. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad barnmorska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav, samt att du har ett giltigt B-körkort. Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet från BB, förlossning och/eller mödravård, likaså om du har fördjupad utbildning inom amning.
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och som uppskattar flexibilitet i arbetet, mycket av arbetet sker hemma hos patienten. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
