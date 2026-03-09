Barnmorska till förlossningsavdelning Gävle
Region Gävleborg, VO Kvinnosjukvård / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-03-09
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Kvinnosjukvård i Gävle
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi på Förlossningen i Gävle söker dig som vill vara med och göra skillnad för våra föräldrar och deras nyfödda. Här, på en avdelning med cirka 1400 förlossningar per år, får du arbeta i en modern och välutrustad miljö, med sex förlossningssalar, tre rum för polikliniska patienter och tre antenatalplatser.
Vi är ett engagerat team och vi ser till att du har de bästa förutsättningarna att göra ditt jobb. Med koordinator på alla våra dagpass får du stöd och struktur i vardagen så att du kan fokusera på det allra viktigaste att ge varje kvinna och familj en trygg förlossningsupplevelse.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
På förlossningsavdelningen arbetar vi tillsammans för att ge varje gravid kvinna den bästa upplevelsen under förlossningen. Vi strävar efter hög närvaro och att alltid vara två barnmorskor vid utdrivningsskedet, samtidigt som vi aktivt arbetar för att minimera separationer och säkerställa sammanhållning för familjen. Vårt välutvecklade samarbete med neonatalavdelningen gör oss till ett team som verkligen sätter patientens behov i fokus.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• handlägga både normal- och högriskförlossningar i ett nära samarbete med läkare och undersköterska
• erbjuda antenatalvård och poliklinisk vård med hög kvalitet
• ge förlossningsvård där du stöttar kvinnan och hennes partner för en trygg och säker förlossning
• handleda och utveckla andra i yrket
• utföra dokumentation, CTG-tolkning och rapportering direkt vid sängkant
• arbeta med telefonrådgivning för att ge stöd till våra patienter.
Hos oss får du
• arbeta i par med undersköterska
• möjlighet att ingå i gruppen för planerad sectioverksamhet
• arbeta treskift med nattavtal som ger arbetstidsförkortning med fyra timmar per arbetad natt
• en individuell kompetensutveckling med interna utbildningar som gör att du kan växa i din roll.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
För att trivas i rollen som barnmorska hos oss behöver du vara en person som tar ansvar, behåller lugnet och agerar proaktivt i olika situationer. Du arbetar nära både patienter och kollegor, och det är viktigt att du kan samarbeta effektivt i team för att ge bästa möjliga vård. En lyhörd och förstående attityd gentemot både kvinnor och deras familjer är avgörande för att skapa en trygg och stödjande atmosfär. Du bör också ha en stark vilja att ge högkvalitativ vård och alltid sträva efter att överträffa patientens förväntningar.
För denna roll ska du vara
• legitimerad barnmorska.
Det är meriterande om du har förlossningserfarenhet.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/791". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Kvinnosjukvård Kontakt
Åsa Blomqvist, Vårdenhetschef asa.blomqvist@regiongavleborg.se 026-15 45 01 Jobbnummer
9783743