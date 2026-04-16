Barnmorska till förlossningsavdelning
2026-04-16
Vi söker en erfaren barnmorska till en förlossningsavdelning vid ett större sjukhus i Sverige.
Verksamheten har ett etablerat arbetssätt med tydliga rutiner och ett erfaret team, där fokus ligger på trygg och säker vård genom hela förlossningsprocessen.
Tjänsten passar dig som vill arbeta i en stabil miljö med god struktur och möjlighet till kontinuitet i arbetet.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Som barnmorska på förlossningsavdelningen ansvarar du för:
Självständig handläggning av normala förlossningar
Övervakning av mor och barn under förlossning
Identifiering och initial handläggning av avvikelser
Stöd och vägledning till den födande och närstående
Samarbete med läkare, undersköterskor och övriga teammedlemmar
Dokumentation enligt gällande riktlinjer
Arbetsmiljö
Du arbetar i ett team med erfarna kollegor där:
Tydliga rutiner och arbetssätt finns etablerade
Patientsäkerhet och kvalitet är centrala delar av arbetet
Kommunikation och samarbete prioriteras i det dagliga arbetet
Introduktion ges utifrån din erfarenhet för att säkerställa en trygg start.
Omfattning och upplägg
Omfattning: Heltid eller deltid
Arbetstider: Dag, kväll och natt enligt schema
Uppdragsperiod: Enligt överenskommelse med möjlighet till förlängning
Start: Enligt överenskommelse
Planering sker i dialog för att skapa ett hållbart upplägg.Kvalifikationer
Legitimerad barnmorska
Erfarenhet av arbete på förlossningsavdelning
Förmåga att arbeta självständigt i akuta och varierande situationer
God samarbetsförmåga
Ett professionellt och tryggt förhållningssätt
Om arbetsgivaren
Ideal Bemanning samarbetar med etablerade vårdverksamheter och fokuserar på att skapa långsiktiga och välfungerande uppdrag där både verksamhet och personal har rätt förutsättningar.Så ansöker du
Vid intresse är du välkommen att skicka:
CV eller en kort presentation tillinfo@idealbemanning.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: mehdi.marhri@idealbemanning.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Ideal BM AB
(org.nr 559390-2553), http://www.idealbemanning.se
971 80 LULEÅ
