Barnmorska till förlossnings- och BB-avdelning
2025-11-03
Förlossningen i Hudiksvall har cirka 900 förlossningar per år från vecka 32 i graviditeten. Vi har en obstetrisk öppenvårdsverksamhet med ultraljud samt en BB-avdelning med åtta platser där partner också har möjlighet att sova kvar. Vi har ett arbetssätt som vi benämner NSF, nyfödd sammanhållen familj, där vi eftersträvar noll separation mellan mor och barn och där vi också samarbetar med NEO för att nå vår ambition.
Nu söker vi dig som är legitimerad barnmorska och har intresse av att jobba med vård av kvinnor och nyfödda barn, kanske har du också en ambition och nyfikenhet på barnmorskeyrket. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
I din roll som barnmorska möter du kvinnor och familjer i olika skeden av livet där du är en viktig del i att främja hälsa och välmående. Arbetet som barnmorska hos oss är omväxlande och lärorikt där du ger omvårdnad och stöd till kvinnor och deras familjer under graviditet, förlossning och eftervård. Dag-, kväll- och eventuell nattjänstgöring ingår i tjänsten.
Som barnmorska hos oss kommer du bland annat att
• rotera mellan förlossning och BB
• ge vård och omsorg av nyförlösta kvinnor och nyfödda barn
• utföra övriga sedvanliga barnmorskeuppgifter.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
Vi söker dig som är flexibel, stresstålig och initiativrik med en ödmjuk inställning till både människor och arbetsuppgifter. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och trivs i föränderliga miljöer där du snabbt kan anpassa dig och ta egna initiativ. Du behåller lugnet även under press och visar tilltro till din förmåga att hantera utmaningar. Med en öppen och lyhörd attityd värdesätter du samarbete och tar tillvara på andras kompetens, samtidigt som du är medveten om dina egna styrkor och utvecklingsområden. Du har ett genuint intresse för kvinnosjukvård och vi lägger stor vikt vid att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrundsord; professionalism & ansvar, respekt & ödmjukhet samt öppenhet & ärlighet.
Som barnmorska hos oss ska du
• vara legitimerad barnmorska.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av kvinnosjukvård.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Skicka gärna in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
