Barnmorska till förlossningen/BB Hudiksvall
2026-03-09
Förlossningen i Hudiksvall har cirka 850 förlossningar per år från vecka 32 i graviditeten. Vi har en obstetrisk öppenvårdsverksamhet med ultraljud samt en BB-avdelning med åtta platser där partner också har möjlighet att sova kvar. Vi har ett arbetssätt som vi benämner NSF, nyfödd sammanhållen familj där vi eftersträvar noll separation mellan mor och barn och där vi också samarbetar med NEO för att nå vår ambition.
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska och som vill bidra till en trygg och säker vård för kvinnor och nyfödda, både på förlossningen och BB.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
På förlossningsavdelningen arbetar vi tillsammans för att ge varje gravid kvinna den bästa upplevelsen under förlossningen. Vi strävar efter hög närvaro och att alltid vara två barnmorskor vid utdrivningsskedet, samtidigt som vi aktivt arbetar för att minimera separationer och säkerställa sammanhållen familj. Dag-, kväll- och eventuell nattjänstgöring ingår i tjänsten.
Som barnmorska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• sedvanliga barnmorskeuppgifter
• ge förlossningsvård där du stöttar kvinnan och hennes partner för en trygg och säker förlossning
• vård av kvinnor och nyfödda barn
• utföra dokumentation och CTG-tolkning
• erbjuda antenatalvård och poliklinisk vård med hög kvalitet
• handleda och utveckla andra i yrket (efter en tid)
• arbeta med telefonrådgivning för att ge stöd till våra patienter
• rotera mellan förlossning och BB.
Hos oss får du
• en individuell kompetensutveckling med interna utbildningar som gör att du kan växa i din roll
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
För att trivas i rollen som barnmorska hos oss behöver du vara en person som tar ansvar, behåller lugnet och agerar proaktivt i olika situationer. Du arbetar nära både patienter och kollegor, och det är viktigt att du kan samarbeta effektivt i team för att ge bästa möjliga vård. En lyhörd och förstående attityd gentemot både kvinnor och deras familjer är avgörande för att skapa en trygg och stödjande atmosfär. Du bör också ha en stark vilja att ge högkvalitativ vård och alltid sträva efter att överträffa patientens förväntningar.
Som barnmorska hos oss ska du
• vara legitimerad barnmorska.
Har du erfarenhet av kvinnosjukvård är det meriterande.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
