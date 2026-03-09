Barnmorska till familjecentral Bollnäs
2026-03-09
På familjecentralen i Bollnäs möts du av ett engagerat och erfaret team med fokus på god och nära vård genom hela livets olika skeden. Här finns barnmorskemottagning, ungdomsmottagning, ultraljudsmottagning och BB-mottagning samlade, vilket gör verksamheten unik och ger möjlighet till varierade arbetsuppgifter samt ett nära samarbete mellan mottagningarna. Tjänsten är huvudsakligen förlagd till barnmorskemottagningen, men du har även möjlighet att arbeta en del av din tid på ungdomsmottagningen, BB-mottagningen och ultraljudsmottagningen.
Familjecentralen i Bollnäs tillhör verksamhetsområdet familjehälsa södra Hälsingland, där även barnmorskemottagningen och ungdomsmottagningen i Söderhamn ingår. För denna tjänst är Bollnäs din stationeringsort.
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska och som vill vara med och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling tillsammans med oss. Hos oss får du en trygg anställning med goda möjligheter till kompetensutveckling och möjlighet att påverka din arbetsdag.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
I din roll som barnmorska möter du kvinnor och familjer i olika skeden av livet där du är en viktig del i att främja hälsa och välmående.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet
• stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse
• familjeplanering på individnivå vilket innefattar preventivmedelsrådgivning och STI-prevention
• gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga cervixcancer
• teamsamverkan med kurator
• folkhälsoarbete och samtal om livsstilsfrågor.
Hos oss får du
• arbeta tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor
• möjlighet till kompetensutveckling
• möjlighet till att söka forskningsbidrag via forsknings- och utvecklingsenheten i regionen
• en intressant och varierande arbetsdag.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du strukturerar själv ditt arbete och driver dina processer vidare. Du planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och ser hur din roll bidrar till helheten. Du har förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändring. Vidare ser vi att du arbetar bra med andra människor, relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
I rollen som barnmorska ska du
• vara legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet från barnmorskemottagning.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
