Barnmorska till barnmorskemottagningen
Region Gävleborg, VO Familjehälsa / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall Visa alla sjuksköterskejobb i Hudiksvall
2025-10-01
Hudiksvalls barnmorskemottagning innefattar mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning/STI och gynekologiska hälsokontroller i norra Hälsingland. Till norra Hälsingland hör både Hudiksvalls barnmorskemottagning och ungdomsmottagning samt Ljusdals barnmorskemottagning och ungdomsmottagning.
På Hudiksvalls barnmorskemottagning arbetar fyra barnmorskor och två undersköterskor. Till mottagningen hör även Hudiksvalls ungdomsmottagning. På Ljusdals barnmorskemottagning och ungdomsmottagning arbetar fyra barnmorskor och en undersköterska. Vi arbetar som ett gemensamt team men är placerade på olika orter.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
I din roll som barnmorska möter du kvinnor och familjer i olika skeden av livet där du är en viktig del i att främja hälsa och välmående. Du arbetar självständigt och i team med att ge stöd och vård till kvinnor i alla åldrar.
Som barnmorska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete
• att ge stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse
• familjeplanering på individnivå vilket innefattar preventivmedelsrådgivning och STI-prevention
• gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga cervixcancer
• folkhälsoarbete och samtal om livsstilsfrågor.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp med kompetenta och erfarna kollegor, där det alltid finns någon att rådfråga
• individuell utvecklingsplan.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp med kompetenta och erfarna kollegor, där det alltid finns någon att rådfråga
• individuell utvecklingsplan.
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och är lyhörd i mötet med andra människor. Du har lätt för att anpassa dig och du ser möjligheter i förändringar. Du har förmåga att planera och strukturera ditt arbete effektivt och du tar ansvar för din uppgift.
I rollen som barnmorska ska du
• vara legitimerad barnmorska.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer väl överens med Region Gävleborgs värdegrund:
• Professionalism & ansvar.
• Respekt & ödmjukhet.
• Öppenhet & ärlighet.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
